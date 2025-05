The Rookie muss im Staffel 7-Finale diese eine Frage beantworten: In 2 Tagen kennen wir die Antwort

The Rookie Staffel 7 geht diese Woche zu Ende. Und die große Chenford-Frage, die The Rookie gerade am spannendsten macht, muss endlich beantwortet werden.

Chenford bestimmt seit mehreren Staffeln die Diskussionen von The Rookie-Fans. Der Pärchenname aus den beiden Polizist:innen Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winters) entstand bereits vor ihrem ersten Kuss in The Rookie Staffel 4 und war eine Idee von Tim-Darsteller Eric Winters höchstpersönlich.

Der Weg zum glücklichen Liebespaar ist für Tim und Lucy aber ein steiniger. O'Neil und Winters spielen ihre romantische Anziehung jedoch so hervorragend und humorvoll, dass auch in der aktuellen Staffel 7 genug Chemie für die Autor:innen da ist, um Chenford in den Vordergrund zu rücken. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein mit dem Hin und Her: Kommen Tim und Lucy nun endlich zusammen?

Das Finale von The Rookie Staffel 7 muss den Beziehungsstatus von Chenford klären

Staffel 7 von The Rookie hatte durchaus auch ein paar andere starke Ideen und neue Charaktere. Die Serie traf eine mutige und traurige Entscheidung für John und Bailey. Als tolle Ergänzung für die 7. Season entpuppten sich die beiden neuen Rookies Seth und Miles. Chenfords On-off-Beziehung war trotzdem das Highlight und animiert von allen Storys und Figuren am ehesten zum Einschalten.

So heizt Folge 17 Fans für das Finale an

In der vorletzten Folge von The Rookie Staffel 7 namens Mutiny and the Bounty wartet Lucy Chen auf die Ergebnisse ihrer Sergeant-Prüfung. Abgesehen davon, dass es ein exzellenter Schritt für ihre Karriere wäre, hätte sie bei bestandener Prüfung denselben Dienstgrad wie Tim. Und wenn er nicht mehr ihr Vorgesetzter wäre, könnten die beiden endlich zusammen sein. Das deuten sie einander in Staffel 7 immer wieder an – und am Ende der Folge bekommt sie tatsächlich ein positives Ergebnis.

Eine weitere Überraschung ist, dass wirklich eine Sergeant-Stelle in der Polizeistation frei ist. Die negative Überraschung: Sie muss Nachtschicht schieben. Fortsetzung folgt ... Nachdem Tim und Lucy (und ich und Millionen anderer Fans) also darauf hingefiebert haben, endlich zusammen zu sein, wird der komplett konträre Biorhythmus sicher ein Problem darstellen.



Tim und Lucy müssen am Ende von Staffel 7 zusammenkommen

"Die Chemie ist elektrisch", schreibt ein Fan bei Reddit und beschreibt damit sehr gut den großen Reiz an Chenford. O'Neil und Winters sind nicht nur tolle und liebenswerte Schauspieler:innen, sie haben auch das perfekte, hinhaltende Drehbuch und eine unfassbar gute Chemie miteinander. Seit dem ersten Kuss am Ende der 4. Staffel ist viel passiert. Jetzt ist es an der Zeit, Fans und Chenford zu erlösen.

Der entgegengesetzten Arbeitszeiten der beiden mit Tag- und Nachtschicht könnten ein schöner Kompromiss sein: Ja, sie sind endlich zusammen. Und ja, es ist weiterhin kompliziert.

So kannst du The Rookie Staffel 7 in Deutschland schauen

Die 7. Staffel von The Rookie ist ab Freitag, 16. Mai bereits gänzlich in Deutschland bei WOW * zu streamen, wenn das Finale erscheint. Die letzten beiden Folgen sind dann allerdings noch im englischen Originalton, da sie immer erst zwei Wochen später auch auf Deutsch zu streamen sind.

Podcast-Tipp zu The Rookie & Co: Die schlimmsten Serien-Tode

The Rookie und viele weitere Serien haben uns mit schrecklichen Figurentoden völlig aus der Bahn geworfen. Wir besprechen im Podcast 7 Stück mit die verheerenden Auswirkungen auf ihre Serien:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die besprochenen Serientode reichen von The Walking Dead über The Rookie und Yellowstone bis zu den aktuellen Staffeln von The Last of Us und 9-1-1. Während manche Serienerzählung durch den Schockeffekt besser wurde, gibt es auch Charakterabschiede, die von Fans (zu Recht) harsch kritisiert wurden.



