The Rookie-Serienmacher erklärt, wie der Serien-Titel nach 7 Jahren immer noch Sinn ergibt

The Rookie erreicht Staffel 7 – und hat eigentlich keine Rookies mehr zu bieten. Oder vielleicht doch? Der Serienmacher scheint optimistisch.

In der Serie The Rookie – also wörtlich Der Anfänger – entwickelt sich die Hauptfigur von Nathan Fillion mit jeder Staffel weiter. Serienmacher Alexi Hawley erklärt, warum der Serien-Titel trotzdem noch zutrifft.

In The Rookie geht’s um Neuanfänge

In der Dramedy geht es mit John Nolan (Nathan Fillion) um einen Mann mittleren Alters, der beschließt, ein neues Leben als Polizist zu beginnen. An der Seite seiner Kolleg:innen Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Jackson West (Titus Makin Jr.) legt er einen Neustart in Los Angeles hin.

Es geht darum, wie man sich selbst neu erfindet, von vorne beginnt – und weiter entwickelt. Bei Nolan und seinen Kolleg:innen handelt es sich nicht mehr um Anfänger. Vielmehr durften wir in Staffel 6 erleben, wie Nolan selbst zum Ausbilder wird.

Die Erkärung des Titels: Warum uns die Rookies trotzdem nicht ausgehen

Bereits im Jahr 2020 warf AssignmentX die Frage auf, ob der Serientitel in naher Zukunft nicht überholt sein könnte. Doch Serienmacher Alexi Hawley bietet eine einleuchtende Erklärung dafür:

Ich denke, dass er aufgrund seiner einzigartigen Position als ältester Neuling immer als Neuling in die nächste Stufe des LAPD eintreten wird. Natürlich das erste Mal als Streifenpolizist, das erste Mal als Ausbildungsoffizier. Mit großem Erfolg ist er in Staffel 8 der älteste Rookie Detective.

Das Thema zieht sich konsequent durch:

Im Grunde geht es also um eine Figur, die sich zwischen diesen Welten befindet. Denn er ist zwanzig Jahre älter als seine Kollegen, und die Leute beim LAPD sind alle seine Vorgesetzten. Das wird also immer so bleiben.

Fans der Serie dürfen also beruhigt sein: Die Serie bleibt sich selbst treu – und somit auch ihrem Titel.

Wann geht The Rookie it Staffel 7 weiter?

The Rookie Staffel 7 kommt im Januar nach Deutschland. Ab dem 10. Januar streamt Folge 1 im Originalton bei WOW, ab dem 24. Januar wird die Episode in der deutschen Synchro bei Sky One ausgestrahlt und steht dann auch bei WOW bereit.