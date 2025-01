The Rookie Staffel 7 startet stark und Fans interessieren sich nur für eine Sache, die nichts mit Nathan Fillion zu tun hat

Nach 7 Jahren weiß die Cop-Serie The Rookie ihre Fans immer noch zu begeistern – und das liegt vor allem an einem ganz bestimmten Pärchen, das die Augen nicht voneinander lassen kann.

Am 10. Januar startete die 7. Staffel von The Rookie nur drei Tage nach US-Premiere bereits in Deutschland. Ihr könnt den Auftakt hierzulande bei WOW streamen und euch daraufhin in die Untiefen des Internets in hitzige Diskussionen stürzen. Die drehen sich vor allem um zwei Charaktere, die auch in Staffel 7 wieder das Highlight sind.

The Rookie startet überraschend stark in die 7. Staffel: "Beste Staffel-Premiere"

Der Erfolg von The Rookie ist sicherlich zu einem großen Teil auch Hauptdarsteller Nathan Fillion zu verdanken, dessen titelgebender Rookie John Nolan sich mit Mitte 40 etwas später in seinem Leben der Polizei anschließt. Mit seiner nahbaren Art balanciert er die durchaus auch harte Serie zwischen Comedy und Drama geschickt hin und her.

Das begeistert auch in Staffel 7 noch, deren 1. Folge bei der Bewertungsplattform IMDb bereits über 300 Stimmen bekam, die sich mit einer 8,1 von 10 begeistert zeigen. Damit startet Staffel 7 stärker, als Staffel 6 zu Ende ging. Ein Fan schreibt dort in einer Nutzer-Rezension sogar von der "besten Staffel-Premiere der ganzen Serie".

Als größte Negativ-Punkte werden ein gewisses Durcheinander aufgrund der unzähligen wichtigen Charaktere und das Fehlen von Aaron Thorson aufgelistet. Auch die unrealistische Story wird bemängelt, was wiederum andere Fans bei Reddit mit Humor nehmen: "Ich bin froh, dass sie die neue Staffel mit etwas Bodenständigem beginnen, wie das Retten der Stadt vor einer Atombombe."

Bei der offiziellen Reddit-Diskussion zur Folge gibt es wenig Gemecker und viel Begeisterung. "Ich fand die Episode großartig. Lange her, dass ich es so gut fand", schreibt ein Fan. Und für die meiste Begeisterung sorgt unser liebstes (Ex?-)Pärchen Chenford.

Fans diskutieren kaum über John Nolan, aber sehr viel über Chenford

Nachdem Fans in Staffel 6 die bittere Enttäuschung hinnehmen mussten, dass sich Tim Bradford (Eric Winter) und Lucy Chen (Melissa O'Neil) trennen, hält sie nicht lange an. Der Auftakt von Staffel 7 zeigt nur allzu deutlich, dass Nathan Fillion noch wichtig ist, aber längst nicht mehr am wichtigsten. Die meisten Anmerkungen, Jubelstürme und Nachfragen gibt es bei Reddit daher wenig überraschen zu Chenford – ein Kofferwort aus den Nachnamen Chen und Bradford.

In Staffel 7 nähern sich die beiden Turteltäubchen nämlich wieder an und schließen direkt eine Wette ab, wer den besten Rookie an der Seite hat. Sowohl Tim und Lucy als Ausbilder:innen, als auch ihre zwei neuen Rookies werden heiß diskutiert. The Rookie-Macher Alexi Hawley hat sich bei der Trennung und Wiederannäherung von Chenford bestimmt etwas gedacht und ein Reddit-Mitglied bringt es auf den Punkt: "Das ständige Teasen der beiden ist besser als die tatsächliche Beziehung."

"Das Geplänkel zwischen Tim und Lucy ist zurück", schreibt ein anderer Fan. The Rookie-Anhänger:innen lieben die herausragende Chemie und "sexuelle Spannung" zwischen der Schauspieler:innen. Vor allem die unterhaltsame Performance von Eric Winter als Tim wird gefeiert, der nach einer sehr nachdenklichen 6. Staffel wieder sein altes Selbst ist: ein grimmiger Ausbilder mit einem Softspot für seine Kollegin Lucy.

The Rookie Staffel 7 in Deutschland streamen

In den USA erscheint seit dem 7. Januar 2025 jeden Dienstag eine neue Folge der 7. Staffel, die kurz darauf immer freitags im englischen Originalton mit Untertiteln nach Deutschland kommt. Ihr könnt sie bei WOW streamen. Ab dem 24. Januar 2025 wird immer freitags die synchronisierte Fassung auf Deutsch nachgereicht.