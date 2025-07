The Rookie-Star Nathan Fillion hatte eine Rolle im ersten Deadpool – aber im Kino war sie nicht zu sehen

Nathan Fillions Cameo-Auftritt als Headpool in Deadpool & Wolverine ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch stand der The Rookie-Star bereits für den ersten Deadpool-Film vor der Kamera.

Nathan Fillions Geschichte mit dem Superhelden-Genre ist lang. Nicht nur hat der The Rookie-Star bereits zahlreichen DC-Rollen seine Stimme geliehen und ist im aktuellen Superman-Film als Guy Gardner zu sehen. Auch hatte Fillion in Deadpool & Wolverine einen Cameo-Auftritt als Headpool und war in mehreren kurzen Szenen in der Guardians of the Galaxy-Reihe zu sehen.

Kürzlich verriet der Schauspieler jedoch, dass er auch für den ersten Deadpool-Film vor der Kamera stand.

Nathan Fillion hatte Cameo-Auftritt in Deadpool – doch seine Szene wurde gelöscht

Im Gespräch mit Entertainment Weekly kam Fillion auf seine lange Superhelden-Vergangenheit zu sprechen. Dabei erklärte er, dass diese umfassender ausfällt, als Fans bisher angenommen hatten:

Ich war tatsächlich im ersten Deadpool. Meine Szene wurde rausgeschnitten. Ihr müsst euch erinnern, dass ich zu der Zeit Castle gedreht habe. Es musste also eine sehr kleine Rolle sein und ich habe darum gebeten, dass ich nicht erkannt werde. Es ist noch als gelöschte Szene zu sehen. Ich glaube man kann sie sehen, wenn man den Film als digitale Version kauft.

Die Szene, um die es sich handelt, ist tatsächlich in der Heimkino-Version des Superhelden-Krachers aus dem Hause Marvel zu sehen. Darin spielt Fillion einen Handtuchträger im Stripclub, in dem Deadpools Freundin Vanessa (Morena Vaccarin) arbeitet.

Nathan Fillion sollte auch in Deadpool 2 mitspielen

Wie Fillion weiter erklärte, habe Ryan Reynolds selbst versucht, den The Rookie-Star für Deadpool 2 erneut vor die Kamera zu holen: "Er hat mich gefragt, ob ich für etwas im zweiten Deadpool vorsprechen kann, was sehr großzügig von ihm war." Letztendlich habe es jedoch erst bei Deadpool & Wolverine wieder geklappt:

Ryan hat mir geschrieben und meinte, 'Hey, kannst du mir einen Gefallen tun?' Als würde ich ihm einen Gefallen tun. Wir haben ein paar Sachen aufgenommen. Wir haben bei einer Figur angefangen, dann sind wir bei Headpool gelandet und haben mit den Witzen herumgespielt.

Headpool taucht in Deadpool & Wolverine schließlich als eine von zahlreichen Deadpool-Varianten auf, die zum Deadpool Corps gehören. Blake Lively und Matthew McConaughey haben in der Sequenz ebenfalls Cameo-Auftritte als Ladypool und Cowboypool.

Die ersten beiden Deadpool-Filme sowie Deadpool & Wolverine stehen bei Disney+ im Streaming-Abo zur Verfügung. Nathan Fillion könnt ihr darüber hinaus aktuell in Superman als Guy Gardner auf der großen Kinoleinwand sehen.