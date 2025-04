Erster Teaser zu neuer Dexter-Serie korrigiert "Fehler" aus Fortsetzung – und Starttermin gibt es auch

Dexter meldet sich von den Toten zurück und enthüllt in einem ersten Teaser-Trailer das Startdatum seiner neuen Serie – grinsend, und ohne ein einziges Wort zu sagen.

Die große Serienkiller-Rückkehr von Dexter: Resurrection ist nur noch etwa zwei Monate entfernt. Nachdem die Fortsetzung zu Dexter und Dexter: New Blood zuletzt bereits ihren funkelnden Cast in ersten Bildern in New York vorstellte, holt nun auch ein kurzer Teaser-Trailer den bedrohlich lächelnden Protagonisten Michael C. Hall zurück und verrät, wie lange wir uns bis zum Start noch gedulden müssen.



Dexter ist zurück: Michael C. Hall enthüllt das Startdatum seiner Serienkiller-Wiederbelebung

Am 11. Juli 2025 wird Michael C. Halls Dexter in seiner neuen Serie auferstehen, die dann bei Paramount+ * startet. Ob dieses Datum auch für Deutschland gilt, ist aktuell nicht noch nicht bestätigt, die letzte Serie Dexter: Original Sin wurde allerdings international zeitgleich ausgestrahlt, weshalb es wahrscheinlich ist.

Schaut hier den ersten Teaser-Trailer zu Dexter: Resurrection

Dexter: Resurrection - S01 Trailer (English) HD

Worum geht's in Dexter: Resurrection? Der titelgebende Serienkiller (Michael C. Hall) erwacht aus dem Koma, nachdem sein Sohn Harrison (Jack Alcott) ihm in Dexter: New Blood auf eigenen Wunsch in die Brust geschossen hat. Er erkennt, welche Last er seinem Sohn aufgebürdet hat und folgt ihm nach New York City, um die Beziehung zu retten. Erschwert wird dieses Vorhaben allerdings durch das Auftauchen von Ex-Polizei-Kollege Angel Batista (David Zayas). Seine Vergangenheit als Serienkiller holt Dexter unerbittlich ein, doch gemeinsam versucht das Vater-Sohn-Duo sich seiner Dunkelheit zu stellen.

Die neue Dexter-Serie Resurrection korrigiert alte "Fehler"

Die Miniserie Dexter: New Blood knüpfte 2021/22 als erste Fortsetzung an den Erfolg der Serienkiller-Serie Dexter an und wurden von vielen als "Erlösung vom ätzenden Finale" der Originalserie gefeiert ... zumindest bis sie mit dem zweiten kontroversen Dexter-Finale um die Ecke kam. Dass die Hauptfigur am Ende starb, konnten viele Fans der Sequel-Serie nicht verzeihen und empfanden es als Fehler und "Beleidigung".

Die Wut der Dexter-Fans wurde daraufhin offenbar erhört. Die ersten Minuten der letzten Dezember gestarteten Prequel-Serie Dexter: Original Sin brachten Dexter ins Leben zurück, der nach seinem Scheintod im Schnee wiederbelebt werden konnte. So durfte er in Resurrection titelgemäß auferstehen. Wer das Ende von New Blood nicht als Fehler verstand, kann sich laut der neuen Handlungsdetails zum Teaser zumindest über eine andere Kurskorrektur freuen: Denn die spannende Serienkiller-Vater-Sohn-Beziehung von Dexter und Harrison wurde zuletzt zerbrochen, kann von der neuen Serie aber repariert werden. Bekommen wir also bald ein Serienmörder-Doppel zu sehen?

Podcast zur letzten Dexter-Serie Original Sin

In Dexter: Original Sin meldete sich der berühmt-berüchtigte Serienkiller zurück – nach 8 Staffeln von Dexter (2006-2013) sowie der Miniserie Dexter: New Blood (2021/22). In 10 Folgen taucht die neue Serie in dessen Vorgeschichte ins Jahr 1991 ein, als Dexter Morgan ein junger Mann war und nicht nur sein Praktikum bei der Polizei von Miami, sondern auch mit dem Morden anfing.



Wir stellen euch die neue Dexter-Serie mit all ihrem alten und neuen Personal vor und erklären, wie sie sich ins Serienuniversum des Killers rund um Michael C. Halls ikonische Figur einfügt. Neben einem Vergleich mit den bisherigen Serien blicken wir außerdem auf die in Zukunft weiterer Dexter-Geschichten.

