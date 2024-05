The Rookie-Star fehlt zu Beginn von Staffel 7: Trotzdem startet die Staffel mit ihrem größten Gegenspieler

Die Cop-Serie The Rookie geht erst nächstes Jahr mit der 7. Staffel weiter. Eine Hauptdarstellerin wird dann pausieren müssen. Trotzdem steht ihre Storyline weiterhin im Rampenlicht.

Neue Episoden der Cop-Serie The Rookie lassen noch bis 2025 auf sich warten. Im Rahmen der zu produzierenden Staffel 7 stehen die Macher:innen aktuell vor einer großen Herausforderung, die das reale Leben vorgibt: eine Schwangerschaft.

Besonders brenzlig wird es in der kommenden Season für Nolan (Nathan Fillion) und Bailey (Jenna Dewan), die sich wegen ihres gefährlichen Exmannes Jason (Steve Kazee) umsehen müssen. Der floh mit Oscar (Matthew Glave) und Monica (Bridget Regan) am Ende der 6. Staffel aus dem Gefängnis – und Kirschenessen? Nicht gut mit ihnen.

The Rookie Staffel 7: Diese Hürden gibt es hinter den Kulissen zu überwinden

Showrunner Alexi Hawley sprach mit TV Insider (via Collider ) über die Produktion der 7. The Rookie-Staffel:

Die Einsätze sind hoch. Offensichtlich lauern Gefahren. Auf der komplett praktischen Seite steht Jenna kurz davor, im wahren Leben ein Baby zu bekommen, womit wir zu Beginn der Staffel umgehen müssen. Wir müssen es wohl langsam angehen lassen, was das angeht, aber ja, schaut mal, besonders in der Adoptions-Story leben sie ein gefährliches Leben. Sie wird einen Exmann-Slasher-Stalker da draußen haben. Wie sich das auf sie persönlich auswirken wird, wird interessant zu erforschen sein.

Dass Dewan nur eingeschränkt am Anfang der 7. Staffel teilnehmen kann, war bereits bekannt. Nun stellt sich die Frage, wie die Produktion damit umgeht. Vor allem, wenn die drei Ausgebrochenen – und speziell Jason – eine so große Gefahr für das Paar darstellen sollen.

ABC Nathan Fillion und Jenna Dewan in The Rookie

Wer dem Serienpaar als Erstes ans Leder will (und wie das im Angesicht von Dewans Abwesenheit aussehen wird), muss sich zu Beginn der Staffel zeigen. Nur so viel verriet Chefautor Hawley dazu:

Ohne zu viel zu spoilern, denn ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht alles, ich denke Jason ist vermutlich das unmittelbarste Problem. Was Oscar und Monica angeht, kann ich noch nicht unbedingt kommentieren, aber offensichtlich ist Jason derjenige mit der spezifischeren, gewaltvollen Intention, die sich gegen alle in der Serie richtet.

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?