The Sinner auf Netflix: Staffel 4 verspricht düsteres Schicksal für Harry Ambrose

Seit ein paar Tagen sorgt die 3. Staffel von The Sinner für Hochspannung auf Netflix auf Netflix. Doch wie sieht es mit der Verlängerung aus? Wir haben die ersten Infos zur 4. Staffel für euch.

Aktuell begeistert die 3. Staffel von The Sinner auf Netflix. Nachdem die neuen Episoden bereits im Februar in den USA zu sehen waren, erobert der neuste Fall von Detective Harry Ambrose nun auch hierzulande die heimischen Bildschirme. Doch wie sieht es mit der Verlängerung aus? Wir haben die neusten Infos zur Zukunft von The Sinner für euch.

Die gute Nachricht zuerst: The Sinner wurde bereits um eine 4. Staffel verlängert. Nicht nur erfreut sich die Thriller-Serie hierzulande großer Beliebtheit auf Netflix. Auch USA Network, der Originalsender in den USA, ist offenbar zufrieden mit dem bisherigen Erfolg. Vor allem das Whydunnit-Konzept scheint großen Anklang beim Publikum zu finden.

Wer kehrt in The Sinner Staffel 4 zurück?

Das verrät Senderchef Chris McCumber gegenüber Deadline . Während die meisten Kriminalgeschichten eher auf die Frage setzen, wer der Mörder (Whodunit) ist, beschäftigt sich The Sinner intensiv mit der Frage, warum es zu den grausamen Verbrechen kam. Die Person, die das Verbrechen ausgeübt hat, ist somit schnell bekannt und steckt dennoch voller Rätsel.

Somit wechselt ein Teil des Casts von Staffel zu Staffel, was der Serie einen anthologischen Charakter verleiht. Der von Bill Pullman verkörperte Harry Ambrose kehrt aber von Fall zu Fall wieder zurück. Auch in der 4. Staffel ist er wieder dabei, wie Chris McCumber bestätigt. Zudem verrät er, in welche Richtung sich die Serie entwickeln wird:



In Staffel 4 freuen wir uns darauf, noch tiefer in die Psyche von Bill Pullmanns geliebten Detective Ambrose einzutauchen, während unserem Publikum ein fesselndes, völlig neues Geheimnis vorgestellt wird.

Gerade Harry Ambrose entpuppt sich hier als der spannendste Teil der Geschichte. Waren die Fronten in The Sinner bis dato ziemlich eindeutig verteilt, offenbarte der Ermittler zuletzt selbst einige düstere Facetten, die ihn in eine deutlich ambivalentere Figur verwandelt haben. Unklar ist, wem er in der 4. Staffel gegenüberstehen wird.

Wann startet The Sinner Staffel 4 auf Netflix?

The Sinner wartete bisher in jeder Staffel mit einem weiteren großen Co-Star auf. In der ersten Runde war es Jessica Biel, die das Ensemble anführte, ehe Carrie Coon nach The Leftovers und Fargo einen Abstecher ins The Sinner-Universum machte. Jüngst begeisterte Magic Mike-Star Matt Bomer an der Seite von Bill Pullmann.

Nachdem die ersten drei Staffeln jeweils acht Episoden umfassten, können wir davon ausgehen, dass die 4. Staffel mit der gleichen Anzahl aufwartet. Unklar ist dagegen, wann wir mit den neuen Folgen rechen können. Wurden die ersten zwei Staffeln im Jahresrhythmus auf USA Network ausgestrahlt, gab es bei Nr. 3 eine größere Pause.

Dazu kommen dieses Mal durch die Corona-Pandemie bedingte Verzögerungen. Zahlreiche Film- und Serienproduktionen in Hollywood sind davon betroffen. Auch das Team von The Sinner wird sich erst an die neuen Regeln und Richtlinien anpassen müssen, weshalb wir erneut von einer längeren Wartezeit ausgehen sollten.

