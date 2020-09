The Umbrella Academy: Die finale Szene in Staffel 2 wurde aus gutem Grund geändert

Während wir der 3. Staffel Umbrella Academy entgegenfiebern, tauchen immer mehr spannende Fakten zum Staffel 2-Finale auf. Der große Twist am Ende musste aus gutem Grund abgeändert werden.

Spoiler zu The Umbrella Academy, Staffel 2: In der allerletzten Szene der 2. Staffel The Umbrella Academy wird uns ein großer Twist offenbart. Unsere Lieblingschaoten sind in einer alternativen Zeitlinie gelandet, die alternative Umbrella Academy heißt nun Sparrow Academy, Ben und Reginald leben (!) und es gibt einen Haufen neuer Mitglieder.

Die Reaktion der Truppe darauf sollte ursprünglich anders aussehen. Das hätte jedoch zu unnötiger Verwirrung geführt.

Im Staffel 2-Finale der Netflix-Serie sollte ursprünglich nur Klaus reagieren

"Dad, wer sind denn diese Arschlöcher?", fragt der alternative Ben den alternativen Reginald Hargreeves, während ihn unsere Helden mit großen Augen anstarren. Alle Sechs antworten im Einklang: "Scheiße!" Abspann.

So endet Staffel 2, das heißt, Ben lebt und alle können ihn sehen - nicht nur wie bisher Klaus, der die "Superkraft" hat, Tote zu sehen. Bisher sahen wir unseren Ben in der originalen Timeline nur in Flashbacks als Kind lebendig, bevor er starb und zu Klaus' Anhängsel wurde.

Bei einem Interview mit TV Guide verriet Ben-Darsteller Justin H. Min, dass ihn im Staffel 2-Finale ursprünglich Klaus als erstes sehen sollte:

In der ersten Version dieser Szene, sollte Klaus mich als erstes sehen und 'Ben?' sagen. Es war nett, diesen Moment zwischen Ben und Klaus zu haben, aber es wurde geändert, da es das Publikum verwirren könnte und sie glauben könnten, dass wieder nur Klaus Ben sehen kann.

Das Staffel 2-Finale von The Umbrella Academy wird dadurch noch spaßiger

Mit das Wichtigste am Twist im Staffel 2-Finale ist, dass der alternative Ben lebt und die Umbrella Academy-Mitglieder ihn erstmals alle als Erwachsenen sehen können. Zuletzt mussten wir uns nämlich von "unserem" Ben am Ende der 2. Staffel verabschieden, der sich für seine Geschwister opferte und endgültig die Welt der Lebenden verließ.

Wenn wir im Unklaren wären, ob der alternative Ben lebt oder nur Klaus ihn sieht, hätte das Ende weit weniger Spaß gemacht. Der WTF-Moment wär viel geringer ausgefallen. So gibt für alle ein Wiedersehen mit (einer Version von) Ben, den sie seit seinem Tod nicht mehr gesehen haben. Die Karten sind komplett neu gemischt und die Umbrella Academy kann in Staffel 3 gegen die Sparrow Academy mit dem alternativen Ben als Anführer antreten.

