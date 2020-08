The Umbrella Academy: Staffel 3 muss unbedingt die verrückteste Mission zeigen

Die 2. Staffel von The Umbrella Academy war voller irrer Entwicklungen. Eine besonders abgefahrene Mission aus den Comics wollen wir in Staffel 3 der Netflix-Serie aber unbedingt noch sehen.

In der 2. Staffel der Superhelden-Serie The Umbrella Academy stürzt sich die ungewöhnliche Familie in ein abgedrehtes Zeitreise-Abenteuer. An verrückten Ideen mangelt es der Netflix-Produktion definitiv nicht und so sind auch die neuen Folgen mit kreativen Einfällen am laufenden Band gespickt.

Da The Umbrella Academy auf den Comics von My Chemical Romance-Frontmann Gerard Way basiert, gibt es noch genügend Stoff für Fortsetzungen der Serie. Dabei ist eine Mission aus der Vorlage so verrückt, dass wir sie schon jetzt unbedingt in der ziemlich wahrscheinlichen 3. Staffel der Netflix-Serie sehen wollen.

Wer von möglichen Spoilern komplett verschont bleiben will, sollte ab hier nur auf eigene Gefahr weiterlesen!

Einen Laserstrahlen feuernden Eiffelturm muss The Umbrella Academy Staffel 3 unbedingt bringen

Screen Rant weist in einem neuen Artikel auf den abgefahrenen Handlungsstrang aus dem The Umbrella Academy-Comic hin, der die jungen Superhelden in Ausgabe #1 auf ihre allererste Mission schickt. Hierbei folgt die erste Staffel der Netflix-Serie zum Großteil der Geschichte aus dem Comic.

Auch hier geht es darum, dass Sir Reginald Hargreeves 7 von 43 Kindern mit außergewöhnlichen Fähigkeiten adoptiert, um den Weltuntergang zu verhindern. Im Comic verläuft die erste Mission der Helden aber ganz anders als in der Serie. Die Vorlage schickt die Familie nach Paris, wo der Eiffelturm plötzlich grüne Laserstrahlen abfeuert.

Nachdem die Helden den Turm umgestoßen haben, finden sie an dessen Spitze den Verantwortlichen: der Eiffelturm-Ingenieur Gustave Eiffel hat als bösartiger Zombie-Roboter die Kontrolle des Turms übernommen! Nachdem es Nummer 2 gelingt, Eiffel zu besiegen, feuert sich der Eiffelturm mit einem Raketenantrieb noch selbst auf den Mond.

Da diese extrem abgefahrene Sequenz auch in der Netflix-Serie zumindest kurz erwähnt wurde, könnte sie laut Screen Rant beispielsweise gut als Rückblende in Staffel 3 auftauchen. Wir wollen die geschilderten Szenen auf jeden Fall jetzt schon sehen.

Wollt ihr die verrückte Eiffelturm-Sequenz aus dem Comic auch noch in der The Umbrella Academy-Serie sehen?