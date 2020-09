The Umbrella Academy bei Netflix: Staffel 3 klärt endlich die zentrale Frage

In der 3. Staffel des Netflix-Erfolgs The Umbrella Academy bekommen wir laut dem Showrunner endlich Antworten auf die zentrale Frage, die wir uns seit der 1. Szene der 1. Staffel stellen.

In der Comic-Verfilmung The Umbrella Academy bei Netflix lernen wir in Staffel 1 eine Gruppe an traurigen Außenseitern mit Superkräften kennen. Sie beschwören die Apokalypse (mehrmals), retten die Welt (mehrmals), doch das einzige, was wir über ihre Herkunft wissen, ist: Sie sind Teil der 43 wundersamen Babys mit Kräften, die am 1. Oktober 1989 geboren wurden.

In Staffel 3 will der Showrunner endlich die zentrale Frage - und unsere allererste Frage beim Schauen der Serie - für unsere Lieblingschaoten klären: Wo kommen sie her?

Bei Netflix: The Umbrella Academy Staffel 3 will klären, wo die Helden herkommen

Im Interview mit TV Line ließ der The Umbrella Academy-Showrunner und Produzent Steve Blackman spannende Entwicklungen in Staffel 3 durchscheinen. Laut ihm treffen wir in Staffel 1 auf die Familie und lernen sie in Staffel 2 wirklich kennen. Staffel 3 hingegen ist für Größeres bestimmt:

Staffel 3 fragt, wer sind wir und wo kommen wir her? Wer sind wir als Superhelden?

Achtung, Spoiler für Staffel 2: Wenn wir uns das Ende von Staffel 2 in Erinnerung rufen, dann ist das der logische nächste Schritt der Serie. Im Staffel 2-Finale reisen unsere Helden nach getaner Arbeit und erneuter Rettung der Welt in die Gegenwart zurück, nur um sie völlig verändert vorzufinden. Die Umbrella Academy existiert nicht länger, stattdessen treffen sie auf die Sparrow Academy, ebenfalls unter der Leitung ihres (einstigen?) Adoptivvaters Reginald Hargreeves.

Mit der Sparrow Academy lernen wir nicht nur endlich den lebenden Ben kennen, sondern höchstwahrscheinlich auch weitere Menschen (Lebewesen? Halb-Aliens?), die am 1. Oktober 1989 geboren wurden. Ebenfalls im Staffel 2-Finale erfahren wir, dass Staffel 2-Figur Lila Pitts auch eine Schwester der Academy-Mitglieder ist.

Für Staffel 3 wurde also alles in die Wege geleitet, der Herkunft der 43 wundersam geborenen Babys auf den Grund zu gehen:

Wie und von wem wurden die Frauen plötzlich hochschwanger?

Warum haben diese Kinder Superkräfte?

Und welche Rolle spielt Reginald Hargreeves in alledem?

The Umbrella Academy Staffel 3 löst, was Reginald Hargreeves damit zu tun hat

Im 2. Staffelfinale wird die wahre Identität von Hargreeves, dem Adoptivvater der Academy-Kinder angedeutet. Als er seine Maske ablegt, um ein paar Verräter zu malträtieren, kommt ein echsenartiges Wesen zum Vorschein. Das enthüllte Alien(?)-Antlitz wird in Staffel 3 sicherlich auch dazu beitragen, mehr über die Herkunft der Babys zu erfahren und wie es dazu kam, dass Hargreeves sieben von ihnen adoptierte.

Showrunner Steve Blackman verrät seine Pläne:

In Staffel 3 ist mein Ziel für Hargreeves, dass wir mehr über seine Hintergrundgeschichte erfahren. Wer ist er wirklich? Was will er? Was ist der Sinn dieser Kinder? Wenn wir mehr über ihn erfahren, werden wir hoffentlich auch mehr über die Herkunft der Kinder erfahren.

Die 3. Staffel The Umbrella Academy wurde von Netflix noch nicht offiziell bestätigt, bei dem Erfolg der Serie scheint das aber nur eine Formsache zu sein. Die neuen Folgen sind zudem bereits in Arbeit.

