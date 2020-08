The Umbrella Academy Staffel 3: Neue Folgen schon bei Netflix in Arbeit

Die 2. Staffel von The Umbrella Academy ist bei Netflix gestartet. Über Nachschub brauchen sich Fans der Superhelden-Familie nicht zu sorgen. Staffel 3 soll schon unterwegs sein.

Die dysfunktionale Superhelden-Familie aus The Umbrella Academy erlebt auf Netflix gerade mit Staffel 2 ein wahnwitziges Zeitreise-Abenteuer und muss schon wieder eine Apokalypse verhindern. Fans brauchen sich nicht sorgen, dass der Netflix-Hit damit beendet wird, denn eine 3. Staffel soll schon bestellt worden sein.

Offizell hat Netflix noch keine Staffel 3 angekündigt. Die sonst zuverlässige Seite What's Next On Netflix will aber aus sicherer Quelle erfahren haben, dass Netflix bereits fleißig an Staffel 3 werkelt. Mit Lauren Otero (Undone) und Elizabeth Padden (Future Man) wurden auch schon zwei neue Autoren bzw. Zeitreise-Experten für die Fortsetzung angeheuert.

Wann startet The Umbrella Academy Staffel 3 auf Netflix?

Die 1. Staffel von The Umbrella Academy startete im Februar 2019 und schlug hohe Wellen. Die Bestellung von Staffel 2 ließ nicht lange auf sich warten - neue Folgen allerdings schon. Fast 1,5 Jahre mussten wir auf die Fortsetzung warten. Um diese Hargreeves-Dürrezeit nicht zu wiederholen, macht es Sinn, dass Netflix schon an Staffel 3 arbeitet.

Aktuell soll sich die 3. Staffel bereits in der Vorproduktion (Pre-Production) befinden. Das heißt, dass Drehbücher quasi fertig sind und die Dreharbeiten vorbereitet werden. Aufgrund der zahlreichen Spezialeffekte dauert die Fertigstellung von neuen Folgen The Umbrella Academy länger als bei anderen Serien.

Sehr den Trailer zu The Umbrella Academy 2:

Der zeitnahe Beginn der Arbeiten an Staffel 3 macht uns aber zuversichtlich, dass neue Folgen schon 2021 auf Netflix zu sehen sein werden.

The Umbrella Academy-Nachschub: Netflix gehen die Serien aus

Die frühe Verlängerung um Staffel 3 macht für Netflix Sinn. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten zahlreiche Netflix-Produktionen in diesem Jahr abgebrochen werden. Auch wenn der Streamingdienst bisher genug abgedrehte Serien in der Pipeline hat, wird dieser Pool bald leer sein.

Da aktuell Film- und Serien-Produktionen in den USA mit großen Einschränkungen verbunden sind, ist es nur logisch, dass Netflix diese Zeit nutzt, um erfolgreiche Serien verfrüht zu verlängern, damit Drehbücher und Drehplanung schon fertig sind, sobald wieder problemlos gedreht werden kann. Somit müssen Fans nicht allzu lange auf die 3. Staffel von The Umbrella Academy warten.

© Netflix The Umbrella Academy

Ähnlich verfuhr Netflix auch kürzlich mit dem deutschen Serien-Hit How to Sell Drugs Online (Fast). Hier wurde schon einige Zeit vor dem Start der 2. Staffel einer Fortsetzung grünes Licht gegeben und die Drehbücher während der Homeoffice-Zeit geschrieben.

