The Umbrella Academy Staffel 2: Wer ist wer? Wir erklären alle wichtigen Figuren

Netflix schickt die Superhelden-Familie aus The Umbrella Academy in die zweite Runde. Aber wer waren nochmal die Hauptfiguren? In unserer Übersicht findet ihr alles Wichtige zu den 7 Superhelden.

Heute startet die 2. Staffel von The Umbrella Academy auf Netflix. Da das Erscheinen von Staffel 1 der wilden Comicadaption schon knapp 1,5 Jahre her ist, geben wir einen kleinen Rückblick auf die Hauptfiguren aus Staffel 1 und schauen, wo sie zu Beginn von Staffel 2 stehen.

Bevor ihr euch in das verrückte Zeitreiseabenteuer der 2. Staffel werft, könnt ihr hier nochmal die wichtigsten Infos zu den 7 Hauptfiguren der Hargreeves-Familie nachlesen. Achtung, es folgen Spoiler zu The Umbrella Academy Staffel 1.

The Umbrella Academy bei Netflix: Die Ausgangssituation

Am 1. Oktober 1989 wurden überall auf der Welt Frauen plötzlich schwanger und gebaren 43 Kinder zur gleichen Zeit. Der exzentrische Milliardär Sir Reginald Hargreeves spürt diese auf, um sie an der Umbrella Academy zu Superhelden zu trainieren.

Zur Erinnerung: Trailer zu The Umbrella Academy Staffel 1

The Umbrella Academy - S01 Trailer (Deutsch) HD

Sieben Kinder konnte er adoptieren, die viele Jahre später nach seinem Tod wieder zusammenfinden und seinen Mord aufklären müssen. Zudem kehrt der jüngste Bruder nach einer Zeitreise zurück, um vor der drohenden Apokalypse zu warnen, die sie selbst auslösen.



Die Hautfiguren von Netflix' Umbrella Academy: Nummer 1

© Netflix The Umbrella Academy: Luther

Name: Luther Hargreeves (Tom Hopper)

(Tom Hopper) Kräfte: übermenschliche Stärke

Luther verletzte sich bei einem Auftrag schwer. Um sein Überleben zu sichern, injizierte ihm sein Vater ein Serum, dass ihn zu einem Menschenaffen werden ließ. Aus Abscheu schickte Reginald seinen Sohn auf eine Mission auf den Mond, wo Luther mehrere Jahre alleine lebte.

Die Hautfiguren von Netflix' Umbrella Academy: Nummer 2

© Netflix The Umbrella Academy: Diego

Name: Diego Hargreeves (David Castaneda)

(David Castaneda) Kräfte: ausgezeichneter Kämpfer und Messerwerfer

Nachdem all seine Geschwister das Superheldensein aufgaben, zog Diego weiterhin als Vigilant nachts durch die Straßen. Diego ist am Boden zerstört als seine Ex-Freundin Detective Eudora Patch ermordet wird und er für den Mord verantwortlich gemacht werden soll. Doch es stellt sich heraus, dass die zeitreisende Assassine Cha-Cha die wahre Mörderin ist.

Die Hautfiguren von Netflix' Umbrella Academy: Nummer 3

© Netflix The Umbrella Academy: Allison

Name: Allison Hargreeves (Emmy Raver-Lampman)

(Emmy Raver-Lampman) Kräfte: kann Menschen mit ihrer Stimme manipulieren

"Ich habe das Gerücht gehört …": Mit diesen Worten kann Allison, ein berühmter Filmstar, ihre Mitmenschen durch ihre Stimme manipulieren. Als sie diese Kraft bei ihrer jungen Tochter anwendet, zerbricht ihre Ehe. In Staffel 1 wird offenbart, dass Allison auch ihre Schwester Vanya manipulierte (mehr dazu weiter unten). Diese rächt sich, indem sie Allisons Stimmbänder durchtrennt.

Die Hautfiguren von Netflix' Umbrella Academy: Nummer 4

© Netflix The Umbrella Academy: Klaus

Name: Klaus Hargreeves (Robert Sheehan)

(Robert Sheehan) Kräfte: kann mit Toten sprechen und sie materialisieren

Die Fähigkeit mit Toten in Kontakt zu treten, machte Klaus' Leben zur Hölle. Und so betäubte er seine Kräfte mit Drogen und Alkohol. Sein ständiger Begleiter ist der Geist seines toten Bruders Ben. Im Verlauf von Staffel 1 akzeptiert Klaus seine Kraft und will clean werden, wodurch noch eine weitere Fähigkeit offenbart wird: Klaus kann die Toten zurückholen und ihre Geister materialisieren.

Die Hautfiguren von Netflix' Umbrella Academy: Nummer 5

© Netflix The Umbrella Academy: Five

Name: Five (Aidan Gallagher)

(Aidan Gallagher) Kräfte: Teleportation durch Raum und Zeit

Nach einem Streit mit seinem Adoptivvater teleportiert sich Five als Jugendlicher in die Zukunft, wo er in der Postapokalypse für über 60 Jahre feststeckt und sich in die Schaufensterpuppe Dolores verliebt. Später wird er von der Kommission rekrutiert, für die er durch die Zeit reist und Menschen tötet.

Zur Vorbereitung: Der Trailer zu The Umbrella Academy 2

The Umbrella Academy - S02 Trailer (Deutsch) HD

Später reist er in Form seines jüngeres Ichs zurück in die Gegenwart, um die Apokalypse aufzuhalten. Als dies nicht gelingt, reist er mit seinen Geschwistern am Ende von Staffel 1 erneut durch die Zeit.

Die Hautfiguren von Netflix' Umbrella Academy: Nummer 6

© Netflix The Umbrella Academy: Ben

Name: Ben Hargreeves (Justin H. Min)

(Justin H. Min) Kräfte: lässt dämonische Tentakel aus sich wachsen

Ben starb vor vielen Jahren bei einem Einsatz mit seinen Geschwistern auf ungeklärte Weise. Sein Geist nimmt Kontakt mit Klaus auf, der Tote sehen kann. Durch dessen Kräfte kann sich Ben später wieder in der Realität manifestieren und mit seinen Geschwistern interagieren.

Die Hautfiguren von Netflix' Umbrella Academy: Nummer 7

© Netflix The Umbrella Academy: Vanya

Name: Vanya Hargreeves (Ellen Page)

(Ellen Page) Kräfte: Telekinese

Vanya besitzt gefährliche Kräfte. Deshalb zwang ihr Vater ihre Schwester Allison dazu, sie vergessen zu lassen, dass sie Superkräfte besitzt. Im Verlauf der Staffel 1 entdeckt sie ihre Kräfte von Neuem. In Rage schlitzt sie ihrer Schwester die Kehle auf und wird aus ihrer Wut heraus zur mächtigen Weißen Geige.

Als ihre Geschwister versuchen sie aufzuhalten, schleudert sie einen Energiestrahl ins All hinaus, der den Mond zerstört. Die Bruchstücke des Mondes fallen auf die Erde herab und sind der Auslöser der Apokalypse. Am Ende reist sie mit ihren Geschwistern in der Zeit zurück.

The Umbrella Academy: weitere Charaktere in Staffel 1

In der 1. Staffel gibt es noch weitere wichtige Nebencharaktere, wie dem Adoptivvater der Umbrella Academy, ihre mechanische Ziehmutter Grace und der Butler-Affen Pogo, die alle in den ersten 10 Folgen ihr Leben ließen.

Zwei Figuren, deren Rückkehr in Staffel 2 noch nicht bestätigt ist, sind zudem die zeitreisenden Auftragskiller Cha-Cha (Mary J. Blige) und Hazel (Cameron Britton). Cha-Cha kam bei einer Explosion am Ende ums Leben, während Hazel mit seiner großen Liebe Agnes (Sheila McCarthy) die Flucht ergriff.

Freut ihr euch schon, zu erfahren, wie es mit der Umbrella Academy in Staffel 2 weitergeht?