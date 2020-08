The Walking Dead: Die Serien-Apokalypse bekommt offiziellen Titel

Wie wird eigentlich die Zombie-Apokalypse genannt? Seit 10 Jahren schuldet uns The Walking Dead eine Antwort. Das Spin-off The Walking Dead: World Beyond liefert diese nun.

Es ist das wichtigste Ereignis im Serien-Universum von The Walking Dead: die Zombie-Apokalypse. Der Tag, an dem die Untoten auferstanden und die Welt für immer veränderten, blieb in der Zombie-Serie bisher ohne Namen - vielleicht auch, weil die Welt nicht an nur einem Tag unterging. Für das im Oktober startende Spin-off The Walking Dead: World Beyond wird diese Frage nun beantwortet.

Auf der Comic-Con@Home versammelte sich der Cast der neuen The Walking Dead-Serie zu einem Panel und verriet dabei unter anderem, dass der Tag der Apokalypse in der Serie eine wichtige Rolle spielt und nun den ersten offiziellen Titel in der The Walking Dead-Welt erhält.

The Walking Dead: Die Endzeit bekommt im Spin-off einen Namen

The Walking Dead: World Beyond spielt exakt 10 Jahre nach der Apokalypse und beginnt am sogenannten Monument Day, dem jährlichen Feiertag, an dem sich an den Tag zurückerinnert wird, der die Welt auf den Kopf stellte. Im Spin-off ist es vielmehr eine Nacht: Die Nacht, in der der Himmel herabfiel (The Night the Sky Fell).

Wie die Zombies in World Beyond aussehen, könnt ihr im neuen Trailer herausfinden:

Showrunner Matthew Negrete verriet auch, wieso die Apokalypse in der Figuren-Gemeinschaft von World Beyond diesen Namen trägt:

[...] sie heißt 'Die Nacht, in der der Himmel herabfiel', weil wortwörtlich schlechte Dinge während einer Nacht von Himmel herabfielen. Und es ist wirklich eine Nacht, die das Schicksal aller Beteiligten veränderte.

Aber was ist denn überhaupt vom Himmel gefallen? Anhand der bisherigen Trailer lässt sich bereits vermuten, dass ein Flugzeugabsturz am Tag der Apokalypse in World Beyond eine wichtige Rolle spielt. In der neuen The Walking Dead-Serie wird zudem erneut Böses vom Himmel herabsteigen: die mysteriösen Hubschrauber der Organisation CRM (bekannt aus der Mutterserie und Fear the Walking Dead).

Die Apokalypse in The Walking Dead: Die Comics liefern Antworten

Spoiler für die Comics: Auch in den The Walking Dead-Comics wurde der Apokalypse nie einen Namen gegeben - das änderte sich ganz am Schluss. In dem schockierenden Ende der Comics macht die Handlung einen Sprung von 15 bis 20 Jahren in die hoffnungsvolle Zeit nach der Apokalypse und enthüllt nebenbei auch die offizielle Bezeichnung der Endzeit.

Alle Infos zu den kommenden Filmen und Serien im The Walking Dead Franchise:

Das Zeitalter der Toten, das mit dem Auftauchen der Walker begann und mit Rick Grimes' Tod endete, wird in der Welt von The Walking Dead als The Trials (zu Deutsch: Die Prüfungen) bezeichnet. Warum dieser Titel? Das erklärt der gealterte Carl Grimes folgendermaßen:



Vor langer Zeit entschieden sich die Toten dazu, nicht mehr tot sein zu wollen. Niemand weiß warum. Und schäm dich nicht, denn es hat allen Angst gemacht. Niemand wusste, was passiert oder warum ... aber das Leben hat sich verändert. Jeder wurde getestet. Darum wird diese Zeit als Prüfungen bezeichnet.

