The Walking Dead: Die Zombies haben einen (komplizierten) neuen Namen und wir erklären ihn euch

In der aktuellen Folge des Anthologie-Spin-offs Tales of the Walking Dead wurde ein neuer Name für die Zombies enthüllt. Wir helfen eurem Latein-Wissen auf die Sprünge.

Bisher haben die Zombies aus The Walking Dead viele Bezeichnungen bekommen, aber nie das Wort "Zombie" selbst. Der gängigste Begriff aus dem Serienuniversum für die Untoten ist "Beißer".

In den USA läuft zurzeit die neue Spin-off-Serie Tales of the Walking Dead. In dem Anthologie-Format, das in jeder neuen Episode eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt, wurde jetzt auch ein neuer Name für die The Walking Dead-Zombies enthüllt.

Schaut hier noch einen Trailer zur 11. Staffel The Walking Dead:

The Walking Dead - S11 Trailer (Deutsch)

The Walking Dead-Zombies bekommen lateinisch geprägten neuen Namen

Die 4. Folge der neuen The Walking Dead-Serie dreht sich um Dr. Chauncey Everett (Anthony Edwards), der sich seit Jahren mit Studien rund um die Zombies beschäftigt. Wie Comic Book zu der Episode erklärt, wird hierbei auch ein neuer Name für die lebenden Toten eingeführt. Dr. Everett bezeichnet sie als "Homo mortuus".

Der Name setzt sich aus den lateinischen Begriffen "Homo" (Mensch) und "Mortuus" (Tot) zusammen. Wirklich eingängig ist der neue Name für die Zombies aus The Walking Dead aber nicht. Da bleibt "Beißer" weiterhin deutlich leichter im Kopf.

Wann kommt Tales of the Walking Dead nach Deutschland?

In den USA läuft das aktuelle The Walking Dead-Spin-off seit dem 14. August 2022. Ein deutscher Starttermin steht immer noch nicht fest.

