The Walking Dead-Figuren in tödlicher Gefahr: Erste Hinweise auf ihr Überleben

Am Ende der neusten Folge von The Walking Dead hängt das Schicksal von zwei Figuren in der Schwebe. Nun gibt es erste Infos, ob Connie und Magna den Einsturz der Höhle überlebt haben.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: Es ist endlich soweit. Die 10. Staffel von The Walking Dead ist aus der Winterpause zurückgekehrt. Die neue Folge Squeeze überrascht die Fans nicht nur mit einer bizarren Sexszene, sondern auch einem fiesen Cliffhanger, der das Schicksal von 2 Charakteren offen lässt. Auf eine schnelle Auflösung können wir aber nicht hoffen.

The Walking Dead: Haben Connie und Magna der Einsturz überlebt?

Im Midseasonauftakt müssen mehrere Figuren einen Ausweg aus der mit Walkern gefüllten Höhle finden. Doch Carol (Melissa McBride) begeht einen schweren Fehlern und bringt den Höhleneingang zum Einsturz. Nicht alle schaffen es rechtzeitig heraus. Connie (Lauren Ridloff) und Magna (Nadia Hilker) scheinen nun unter dem Schutt begraben. Aber es gibt noch Hoffnung.

The Walking Dead Staffel 10: Wer stirbt und wer überlebt in der 2. Hälfte?

Kurz bevor die Höhle einstürzt, werden die Figuren in der Höhle von einem Whisperer angegriffen. Es muss also noch einen weiteren Ausgang geben. Sollten Connie und Magna den Einsturz überlebt haben, könnten sie noch einen weiteren Ausgang suchen. Dafür müssten sie aber erst an den Horden von Walkern vorbei. Die Masken der toten Whisperer könnten sich dabei als sehr hilfreich erweisen.

Im Interview mit Insider verriet Showrunnerin Angela Kang, dass die Unklarheit über das Schicksal der beiden noch eine wichtige Rolle spielen wird:

Zwei Menschen sind in der Höhle begraben. Ob lebend oder tot, wissen unsere Charaktere nicht. Das triggert die kommende Story für Daryl, der auf der Suche nach ihnen etwas Unerwartetes entdeckt.

Ebenso verriet Kang auch, dass wir noch eine Weile auf die Auflösung des Cliffhangers warten müssen.

Wir werden letztendlich das Schicksal von Magna und Connie erfahren. Doch in der Zwischenzeit gibt es Charaktere wie Carol, die mit der Schuld leben müssen, oder Charaktere, die sie finden wollen oder mit den emotionalen Konsequenzen leben müssen. [...] Wir werden diese Fragen zur rechten Zeit beantworten.

Es gibt allerdings auch einen triftigen Grund, warum gerade Connies Schicksal in den kommenden Episoden noch nicht aufgelöst wird. Denn die Connie-Darstellerin Lauren Ridloff musste die Dreharbeiten zur 10. Staffel vorzeitig verlassen, um in London den Marvel-Blockbuster Eternals zu drehen.

Hoffen wir, dass die Suche nach Connie und Magna nicht so endet, wie die eine halbe Staffel andauernde Suche nach Carols Tochter Sophia in Staffel 2 oder der berühmte Dumpster-Gate in Staffel 6.

