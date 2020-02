The Walking Dead Staffel 10: Neue Folge überrascht mit bizarrer Sexszene

Die neuste Episode von The Walking Dead Staffel 10 verblüfft mit einer unerwarteten Sexszene. Im Kontext zur Comic-Vorlage wirft der Moment aber Fragen auf.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead! Die Winterpause von The Walking Dead ist vorbei und die Serie kehrt mit einem Knall zurück. Einerseits widmet sich die neue Folge mit dem Originaltitel Squeeze dem Schicksal der Gefangenen in der Höhle, andererseits wird die Dynamik innerhalb der Whisperer-Gruppe weiter voran getrieben.

Dabei kommt es zu einer Annäherung, die nicht wirklich vorhersehbar war: Alpha und Negan haben Sex miteinander. Damit weicht The Walking Dead von seiner Vorlage ab und bringt uns ins Grübeln. Werden wir einen ikonischen Moment aus den Comics etwa nicht in der Serie sehen?

The Walking Dead: So kommt es zum Sex zwischen Negan und Alpha

In der Episode Squeeze warnt Negan (Jeffrey Dean Morgan) Alpha: Sie müsse vor Spionen und Verrätern in den eigenen Reihen auf der Hut sein. Konkret äußert er den Verdacht, dass Gamma übergelaufen sein könnte, zumal sie sich ohnehin oft an der Grenze aufhält.

Zunächst reagiert Alpha (Samantha Morton) nach außen skeptisch auf Negans Vermutung, später indes bedankt sie sich bei ihm für den Hinweis - auf eine ziemlich überraschende Art. Sie treibt Negan in den Wäldern eine Weile vor sich her und befiehlt ihm dann, sich auszuziehen. Währenddessen tut sie das selbe.

Jedoch legt Alpha ihre Maske nicht ab, was Negan skeptisch macht. Er befürchtet, von ihr nach dem Sex geköpft zu werden und sie widerspricht nicht einmal. Dennoch nimmt der Sprücheklopfer ihr "Angebot" an.

The Walking Dead: So hängt die Sexszene mit den Comics zusammen

Auch in den The Walking Dead-Comics treffen Alpha und Negan aufeinander. Dort erschleicht sich der einstige Anführer der Saviors ihr Vertrauen und nutzt Alphas Verletzlichkeit aus, um ihr die Kehle mit einem Messer aufzuschlitzen. Ihr abgetrennter Kopf soll der Gemeinschaft in Alexandria sodann als Beweis für Negans Loyalität dienen.

Sex hingegen haben Alpha und Negan in den Comics nicht. Durch Negans Anmerkung, sie könnte ihn köpfen, stellt die neue Folge in gewisser Weise sogar das Szenario auf den Kopf, gleichwohl Negan nach dem Akt offenbar am Leben bleiben darf.

Inspiriert ist der außergewöhnliche Moment der Annäherung aus der Serie von dem Cover der The Walking Dead-Ausgabe Queen and King, auf dem Alpha und Negan einander umarmen:

An der Stelle spielt die Serie also gekonnt mit Robert Kirkmans Vorlage. Da das Motiv des Köpfens somit bereits in einem Dialog aufgegriffen wurde, ist nun vielleicht gar nicht mehr so sicher, ob Negan Alpha auch in der Serie enthaupten oder die Adaption hier noch weiter von der Vorlage abweichen wird.

In den Comics ist Alphas Enthauptung jedenfalls ein ikonischer Moment und wir dürfen gespannt sein, welchen Weg die Serie geht. Allerdings sind wir uns sicher: Die Whisperer werden in Staffel 10 sterben, denn außer Negan hat noch kein Bösewicht allzu lange überlebt.

