The Walking Dead-Geheimnis gelüftet: Zum Glück ist Rick kein A, sondern ein B

Das Spin-off The Walking Dead: World Beyond liefert uns den nächsten Hinweis zum Verbleib vom Rick Grimes. Dabei wird auch ein altes Geheimnis der Mutterserie gelöst.

Inzwischen ist klar: In The Walking Dead: World Beyond verstecken sich zahlreiche Verbindungen, die das Spin-off mit der Mutterserie zusammenschweißt. Besonders spannend ist das im Hinblick auf Rick Grimes, der ehemaligen Hauptfigur von The Walking Dead. Seit über einer Staffel haben wir diese nicht mehr gesehen.

The Walking Dead: Rick Grimes muss nicht sterben

Umso wertvoller ist jeder Informationsschnipsel, den wir über seinen Aufenthaltsort und seinen Zustand erhalten. Ist er tot oder lebendig? Die neuste Folge von World Beyond schafft vorsichtige Erleichterung: Rick geht es gut - oder zumindest so gut, dass er seinen Kopf nicht für fragwürdige Experimente hinhalten muss.

Den entscheidende Hinweis versteckt World Beyond in der Post-Credit-Szene, die überraschend nach dem Abspann des neusten Kapitels gezeigt wurde. Wie Comic Book festhält, erfahren wir darin mehr über die Kennzeichnungen "A" und "B", die wir aus The Walking Dead vor allem im Zusammenhang mit Jadis kennen.

© AMC Jadis in The Walking Dead

Jadis war nie verlegen, ihre Gefangenen in eine der zwei Kategorien einzuteilen. Was diese genau bedeuten, wurde aber nie geklärt. World Beyond offenbart nun, dass eine Person, die mit einem "A" gekennzeichnet ist, eine Testperson ist, das von einem Zombie gebissen wurde oder im Begriff ist, gebissen zu werden.

Die Bedeutung hinter A und B in The Walking Dead

Ein "B" markiert dagegen eine Person, die der Civic Republic von anderweitigem Nutzen ist. Als Jadis in der 9. Staffel von The Walking Dead das Civic Republic Military ruft, um Rick zu retten, sagt sie, dass sie doch ein "B" und kein "A" hat, um ihn zu schützen ("Ich versuche, einen Freund zu retten - einen Freund, der mich gerettet hat").

An einer früheren Stelle versuchte Jadis, Negan und Gabriel in ein "A" zu verwandeln, indem sie einen Beißer erschreckend nahe an die beiden Überlebenden führte. Am Ende ist zwar nichts aus der Aktion darauf geworden. Sie zeigt uns trotzdem, dass bei der Civic Republic eine große Nachfrage für Testpersonen besteht.

© AMC Testperson 402 aka Dr. Samuel Abbott

In der Post-Credit-Szene der neuen World Beyond-Folge sehen wir bereits Testperson 402 - und diese stammt aus den eigenen Reihen der Organisation. Die Civic Republic macht kurzen Prozess mit den Menschen, die nicht den Regeln folgen oder eine potentielle Gefahr darstellen. Selbst wenn Rick als "B" durchgeht, ist er nicht in Sicherheit.

Die neuen Folgen von The Walking Dead: World Beyond werden freitags auf Amazon Prime veröffentlicht.

