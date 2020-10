The Walking Dead: Schockierende Details zu Ricks Aufenthaltsort verraten

Die Spin-off-Serie The Walking Dead: World Beyond erweist sich auch diese Woche als dankbare Quelle für neue Informationen über den Ort, an dem sich Rick Grimes befindet.

The Walking Dead: World Beyond ist das neuste Spin-off aus dem The Walking Dead-Universum und sorgte bisher vor allem durch verschiedene Hinweise zum Verbleib von Rick Grimes für Aufsehen. In seiner letzten TWD-Episode wurde dieser von Mitgliedern der Civic Republic gerettet und mit einem Helikopter in Sicherheit gebracht.

Inzwischen liegt aber ein anderer Verdacht nahe: Rick befindet sich in Gefangenschaft. Wie wir in den ersten Folgen von The Walking Dead: World Beyond erfahren haben, ist es unmöglich, aus den Fängen der Civic Republic zu entkommen. Die neuste Folge des Spin-offs gewährt weitere Einblick in die riesige Gemeinschaft.

Achtung, es folgen Spoiler zu World Beyond.

The Walking Dead verrät mehr über die Civic Republic

Elizabeth Kublek (Julia Ormond), ihres Zeichens Lieutenant Colonel des Civic Republic Military, ist nicht zurückhaltend, wenn es darum geht, die Überlegebenheit der Civil Republic auszustellen. Unbegrenzt scheinen die Ressourcen (Energie, Medizin, Wasser etc.) der Organisation, die bisher mit dem Symbol der drei verknüpften Ringe aufgefallen ist.

Mehr Eindrücke im World Beyond-Trailer:

The Walking Dead World Beyond - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wie Comic Book festhält, beherbergt die Civic Republic 200.000 Seelen. Im Vergleich: Das Commonwealth, die größte Gemeinschaft in den The Walking Dead-Comics, kommt gerade einmal auf 50.000. Die Civic Republic sieht sich als das letzte Licht der Welt und die letzte Hoffnung der Menschheit. Doch es gibt auch Schattenseiten, sehr düstere sogar.

Hat World Beyond heimlich Ricks Schicksal verraten?

Erst kürzlich haben Kublek und ihr Team die 10.000 Überlebenden der Campus Colony in Nebraska ausgelöscht. Als der Soldat Barca (Al Calderon) diese Handlung hinterfragt, wird er von seinem Posten abgezogen und blickt einer ungewissen, aber definitiv nicht allzu verheißungsvollen Zukunft entgegen. Systemkritische Gedanken sind hier nicht gewünscht.

Eine ähnliche Erfahrung könnte auch Rick gemacht haben. Die Civic Republic ist zwar auf der Suche nach guten Leuten, um ihre eigene Vormachtstellung auszubauen. Sobald jemand aber an den Methoden zweifelt, wird kurzer Prozess gemacht. So wurde etwa auch die Campus Colony nicht ausgelöscht, weil sie eine Bedrohung war, sondern weil sie eine Bedrohung hätte werden können.

© AMC The Walking Dead: World Beyond

Dass dieses harte Regiment auch die Entscheidungsträger beschäftigt, verdeutlicht Kubleks Reaktion nach ihrem Gespräch mit Barca. Sie bleibt allein zurück in ihrer prächtigen Wohnung, die keinen Luxus vermissen lässt. Aber nicht einmal die laute Musik kann ihre Gewissenbisse kaschieren, die schließlich in Form von Tränen zum Vorschein kommen.

Werden wir Rick Grimes in World Beyond sehen?

Große Hoffnungen auf einen Auftritt von Rick Grimes in The Walking Dead: World Beyond sollten wir uns nicht machen. Immerhin wurden drei Kinofilme angekündigt, die das Schicksal der Figur näherbeleuchten werden. Weitere Verbindungen - gerade im Hinblick auf die finsteren Machenschaften der Civic Republic - sind damit allerdings nicht ausgeschlossen.

