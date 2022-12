The Walking Dead kehrt bereits im Februar nach Deutschland zurück: Neue Serie unterscheidet sich komplett von den anderen

Es gibt gute Nachrichten für alle The Walking Dead-Fans. Die Spin-off-Serie Tales of the Walking Dead hat nach langer Wartezeit endlich einen Deutschlandstart erhalten. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos.

Dieses Jahr durften wir bereits das überaus emotionale Finale von The Walking Dead auf den heimischen Bildschirmen bezeugen. Doch ein wichtiges Ereignis aus der Welt der Zombie-Apokalypse blieb uns in Deutschland bisher verwehrt: Tales of the Walking Dead, die jüngste Spin-off-Serie aus dem Horror-Franchise.



Tales of the Walking Dead startet im Februar bei Magenta TV

In den USA war Tales of the Walking Dead bereits im Sommer zu sehen. Jetzt kommt die Serie endlich zu uns ins Fernsehen. In einer Pressemitteilung verrät MagentaTV das Startdatum: Tales of the Walking Dead feiert am 19. Februar 2023 in Deutschland seine Premiere. Die Serie läuft exklusiv beim Streaming-Dienst der Telekom.

Bei Tales of the Walking Dead handelt es sich um eine Anthologieserie. Das bedeutet, dass jede Folge eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt. In der Pressemitteilung wird das Format wie folgt umschrieben:

Jede Episode hat ihren eigenen Ton und Blickwinkel, in jeder Geschichte steht viel auf dem Spiel, und neue, unauslöschliche Charaktere werden mit unerbittlichen, lebensbedrohlichen Entscheidungen und Situationen konfrontiert. Wir sehen die Apokalypse mit anderen Augen und entdecken weitere Welten, Mythen und Geheimnisse von The Walking Dead.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tales of the Walking Dead schauen:

Tales of the Walking Dead - S01 Trailer (English) HD

Die 1. Staffel von Tales of the Walking Dead umfasst insgesamt sechs Episoden. Geschaffen wurde die Serie von The Walking Dead-Chef Scott M. Gimple und Channing Powell, die bereits an diversen anderen The Walking Dead-Projekten mitgearbeitet hat. Die neuen Geschichten stammen also von zwei absoluten Expert:innen.

Zum Cast gehören u.a. Olivia Munn, Terry Crews, Parker Posey, Anthony Edwards, Poppy Liu, Jillian Bell, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Daniella Pineda und Danny Ramirez. Darüber hinaus dürfen wir uns auf die Rückkehr von Samantha Morton freuen. Die hat in The Walking Dead bereits als unheimliche Bösewichtin Alpha für Angst und Schrecken gesorgt.

