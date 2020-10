The Walking Dead klärt auf: Darum kehrt Rick Grimes nicht zurück

Die neue The Walking Dead-Serie World Beyond bei Amazon Prime Video widmet sich den mysteriösen Entführern von Rick Grimes und gibt eine Antwort darauf, warum er nicht zu The Walking Dead zurückkehrt.

Kein Charakter aus dem The Walking Dead-Universum wird von Fans wohl so sehr vermisst wie Rick Grimes. Die Ungewissheit über das Schicksal des Hauptcharakters aus The Walking Dead ist geradezu eine Qual, von der wir frühestens 2022 in einem Rick-Film erlöst werden. Nun läuft bei Amazon Prime Video mit The Walking Dead: World Beyond ein neues Spin-off, das die Hoffnung auf Ricks Rückkehr im Keim erstickt.

The Walking Dead: Darum kann Rick nicht zu seiner Familie zurück

Dass Rick etwas Schreckliches widerfahren sein muss, wissen The Walking Dead-Fans spätestens seit Staffel 10. Nachdem Rick (Andrew Lincoln) vor über 6 Jahren schwer verletzt von einem Hubschrauber des CRM aus der Serie eskortiert wurde, fand Michonne nach Jahren der Ungewissheit aktuelle Hinweise auf sein Überleben. Sie selbst verließ daraufhin die Serie, um nach ihrer großen Liebe zu suchen.

The Walking Dead: Rick lebt noch

Wenn Rick also noch am Leben ist, warum kehrt er dann nicht zu seiner Familie zurück? Die Vermutung, das Rick seit 6 Jahren in Gefangenschaft lebt, wird nun im Spin-off The Walking Dead World Beyond mehr oder weniger bestätigt. Denn wir erfahren: Niemand, der von der Civic Republic und dem CRM aufgenommen wird, kann diese wieder verlassen.

In World Beyond wird dies anhand der beiden Hauptfiguren Hope und Iris verdeutlicht, deren Vater kürzlich von der Civic Republic als Forscher einberufen wurden. Nun müssen die beiden Schwestern an den neuen Lebensumstand gewöhnen, ihren Vater niemals wiedersehen zu können.

The Walking Dead: Rick Grimes und sein Leben in der Civic Republic

Die Civic Republic ist eine exklusive Gemeinschaft mit strenger Hierarchie, die nur für sie nützliche Personen (kategorisiert in A und B) aufnimmt und an dem Ziel arbeitet, die Welt wieder zu einem sicheren Ort zu machen.

Als ehemaliger Anführer einer funktionierenden Gemeinschaft samt florierendem Handelsnetzwerk ist Rick Grimes für die Civic Republic sicherlich von Nutzen. Wie genau Ricks Leben in der Republic aussieht und welche Umstände ihn davon abhalten zu seiner Familie zurück zu kehren, werden wir wohl erst im The Walking Dead-Film erfahren.

The Walking Dead: Rick im CRM?

Doch wir haben schon einige Theorien, wo sich Rick Grimes derzeit aufhalten könnte:

Er lebt am unbekannten Standort der Civic Republic

der Civic Republic Er dient als Soldat im CRM und fliegt mit Hubschraubern durch die USA

und fliegt mit Hubschraubern durch die USA Er wurde an einer der vielen Forschungsstationen der Civic Republic stationiert

Rick im The Walking Dead-Finale: Ist die Rückkehr doch noch möglich?

Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der The Walking Dead ohne eine Wiedervereinigung von Judith Grimes und ihrem Vater Rick endet? Seit Kurzem ist bekannt, dass The Walking Dead mit der kommenden 11. Staffel zu Ende gehen wird und dabei den finalen Commonwealth-Arc der Comicvorlage adaptieren wird - in dem Rick eine tragende Rolle einnimmt.

Sollte die Serie sich nicht zu weit von der Vorlage entfernen und gar einen Krieg zwischen Commonwealth und Civic Republic (beide haben ähnliche Hierarchien und Ziele) einläuten, dann sollten wir nicht mit einer Rückkehr von Rick zum Finale rechnen.

Nicht nur wäre dies ein dramaturgisch fragwürdiger Deus Ex Machina-Moment, sondern würde auch sämtlichen Storyballast von Rick auf den letzten Drücker in die Serie tragen: "Rick, wo bist du die letzten Jahre gewesen?" - "Das erzähle ich euch in einem anderen The Walking Dead-Spin-off.".

Glaubt ihr, dass Rick vor dem Finale nochmal zu The Walking Dead zurückkehren wird?