The Walking Dead mit U-Boot-Zombies: Neues Spin-off klingt total irre - und klärt großes Rätsel

The Walking Dead bekommt bald ein neues Spin-off, das direkt mit Fear the Walking Dead verknüpft ist. Die neue Serie verspricht etwas, das wir im Franchise noch nicht gesehen haben: Zombies im U-Boot.

Das The Walking Dead-Franchise will kein Ende finden. Während das Flaggschiff The Walking Dead im kommenden Jahr zu Ende geht, wächst das Serien-Universum immer weiter. Bereits fünf neue Filme und Serien über die Zombie-Apokalypse sind in Arbeit. Nun verkündete der Sender AMC ein weiteres The Walking Dead-Spin-off. Achtung, die U-Boot-Zombies kommen!

The Walking Dead trifft das Das Boot: Fear the Walking Dead-Spin-off in Arbeit

In einer Pressemitteilung von AMC wurden mehrere Projekte vorgestellt, die das digitale Serien-Portfolio des US-Senders erweitern sollen. Darunter befindet sich (neben einem animierten Better Call Saul-Prequel!) auch die neue Serie Dead in the Water über die Crew eines U-Boots zu Beginn der Zombie-Apokalypse.

© AMC Das U-Boot in Fear the Walking Dead

Hierbei handelt es sich um einen Ableger der Spin-off-Serie Fear the Walking Dead, in deren 6. Staffel bereits das monströse Atom-U-Boot der Ohio-Klasse einige Fragen aufwarf. Dead in the Water erzählt die Vorgeschichte des Stahl-Kolosses. Denn zum Zeitpunkt, als die Toten wieder auferstehen, befindet sich die Besatzung des Atom-U-Bootes auf hoher See.

Das U-Boot wird für die Crew bald zur Todesfalle, als auch plötzlich Zombies an Bord für Angst und Schrecken sorgen. Geschrieben wird das Spin-off von Jacob Pinion. Die Fear-Showrunner Andrew Chambliss und Ian Goldberg sowie Franchise-Chef Scott Gimple produzieren.

Die Mischung aus The Walking Dead und Das Boot wirkt auf den ersten Blick vielversprechend. Die Gefahr von Untoten gepaart mit der klaustrophobischen Enge unter Wasser kann für reichlich Spannung sorgen. Allerdings hat die Sache einen Haken.

Neue The Walking Dead-Serie klingt wahnsinnig - aber freut euch nicht zu früh

Bei Fear the Walking Dead: Dead in the Water handelt es sich nämlich um eine speziell für die digitalen Plattformen von AMC produzierte Serie mit kurzen Episoden, die nur wenige Minuten lang sind. Wie umfangreich das neue Projekt wird, ist noch nicht bekannt.

Schaut den Trailer zu Fear the Walking Dead Staffel 6:

Fear The Walking Dead - S06B Trailer (English) HD

Was viele Fans gar nicht wissen: Diese Kurzform-Serien haben eine lange Tradition im The Walking Dead-Franchise. Insgesamt wurden seit 2011 bereits 7 dieser Mini-Spin-Off-Serien produziert. Hier ein kleiner Überblick:

Die Webisodes genannten Spin-offs sind oft nur lose mit den eigentlichen Serien verbunden, bieten aber interessante Hintergründe zu bestimmten Figuren (der Unterkörper-lose Zombie aus Folge 1) oder Objekten (Ricks rote Machete). In Deutschland sind diese leider bei keinen Streaminganbieter und keiner der Heimkinoveröffentlichungen zu finden.

Ob und wie wir das Fear the Walking Dead-Spin-off hierzulande zu sehen bekommen, steht zwar noch nicht fest. Die ungewöhnliche Prämisse erinnert uns aber daran, dass tatsächlich noch viel kreatives Potenzial in dem oft kritisierten Franchise steckt. Die Hauptserien könnten mal wieder etwas mehr Mut beweisen.

Das bessere Spin-off: Hört den Podcast zu Fear the Walking Dead Staffel 6

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen Max und Yves über das The Walking Dead-Spin-off Fear. Kritisch blicken sie auf die Entwicklung der Serie ab Staffel 4 und den plötzlichen qualitativen Sprung in der laufenden 6. Staffel. So gut war Fear the Walking Dead noch nie.



Kanntet ihr die Mini-Spin-offs zu den The Walking Dead Serien bereits?