5 neue Staffeln The Walking Dead: Alle Starttermine 2021 im Überblick

In diesem Jahr können sich Fans auf die volle Ladung The Walking Dead freuen. TWD, Fear the Walking Dead und World Beyond warten mit 5 neuen Staffeln auf. Alle Starttermin findet ihr hier.

Im vergangenen Jahr hatte AMC Großes für das Serien-Universum rund um The Walking Dead geplant. Wie so vielem machte die Corona-Pandemie diesem Vorhaben aber einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr werden The Walking Dead-Fans allerdings kaum etwas zu beklagen haben.

Mit insgesamt 5 neuen Staffeln und Halb-Staffeln wird es ab März 2021 fast durchgängig das ganze Jahre neue Episoden aus dem Zombie-Franchise geben. Alle bekannten Starts und Release-Zeiträume der aktuell 3 laufenden The Walking Dead-Serien findet ihr hier in der Übersicht.

The Walking Dead & Spin-offs: Diese 5 neuen Staffel starten 2021

Los geht das The Walking Dead-Jahr mit dem Start der 6 Bonus-Episoden der 10. Staffel der Hauptserie. Diese sollen die Brücke zwischen dem Flüsterer-Krieg und dem kommenden Commonwealth-Handlungsbogen schließen.

Schaut den Trailer zu The Walking Dead Staffel 10C:

The Walking Dead - S10 Bonus Episodes Official Trailer (English) HD

The Walking Dead Staffel 10C wurde im reduziertem Rahmen gedreht und konzentriert sich auf einzelne Charaktergeschichte - darunter auch eine Vorgeschichte zu Negan und Lucille.

Nachdem es im vergangenen Jahr "nur" 25 neue Folgen des Zombie-Franchise zu sehen gab, können sich Fans 2021 auf wesentlich mehr frische Episoden freuen.

Hier gibt es die Übersicht alle The Walking Dead-Starts 2021:

The Walking Dead Staffel 10C - 6 neue Folgen ab 1. März 2021 bei Sky

- 6 neue Folgen ab 1. März 2021 bei Sky Fear the Walking Dead Staffel 6B - 9 neue Folgen ab April 2021 bei Amazon

- 9 neue Folgen ab April 2021 bei Amazon The Walking Dead: World Beyond Staffel 2 - 10 Episoden ab Sommer/Herbst 2021 bei Amazon

- 10 Episoden ab Sommer/Herbst 2021 bei Amazon The Walking Dead Staffel 11 (Teil 1) - der erste Block der 24 finalen Folgen ab Herbst 2021 bei Sky

(Teil 1) - der erste Block der 24 finalen Folgen ab Herbst 2021 bei Sky Fear the Walking Dead Staffel 7 (Teil 1) - ab Ende 2021 bei Amazon

Im Frühling wird die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochene 6. Staffel von Fear the Walking Dead bei Amazon fortgesetzt. Eine 7. Staffel wurde schon bestellt und wird am Ende des Jahres veröffentlicht. Ebenfalls soll im Laufe des Jahres die 2. und auch schon letzte Staffel des von Fans hart kritisierten Spin-offs World Beyond an den Start gehen.

Filme und neue Serien: So geht's im The Walking Dead-Universum weiter

The Walking Dead wird 2022 mit der 11. Staffel zu Ende gehen. Obwohl sich das Flaggschiff des Zombie-Franchise verabschiedet, wird es in Zukunft noch mehr The Walking Dead zu sehen geben als bisher.

Neben zwei bereits bestätigten Spin-off-Serien und einem Film über Rick Grimes' Erlebnisse in der Civic Republic sind noch zwei weitere Film- und Serien-Projekte in der Entwicklung:



Das Ende ist erst der Anfang. Während Fans noch einige Zeit rätseln müssen, wie die größte Zombieserie unserer Zeit enden wird, steht bereits fest, dass zahlreiche Charaktere nach dem Finale nicht verschwinden werden - Filme, Spin-offs und die Anthologieserie Tales of The Walking Dead machen alles möglich.

Mehr zu Fear the Walking Dead: Das TWD-Spin-off wird immer besser

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen Max und Yves über das The Walking Dead-Spin-off Fear. Kritisch blicken sie auf die Entwicklung der Serie ab Staffel 4 und den plötzlichen qualitativen Sprung in der laufenden 6. Staffel. So gut war Fear the Walking Dead noch nie.



Auf welche The Walking Dead-Serie freut ihr euch in diesem Jahr am meisten?