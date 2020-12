The Walking Dead wird zur Lachnummer: Neues Spin-off klingt wahnsinnig

Das Franchise um die Zombieserie The Walking Dead erhält bald einige neue Spin-offs. Entwickelt wird nun eine Comedy-Serie, die die lustigen Seiten des Kampfs gegen die Untoten zeigen soll.

The Walking Dead endet bald, aber das Franchise expandiert munter weiter. Die Pläne von Chief Content Officer Scott Gimple scheinen dabei keine Grenzen zu kennen. Im Rahmen eines The Walking Dead-Weihnachtsspecials der Talkshow Talking Dead enthüllte er neue Projekte, die sich in Entwicklung befinden. Darunter auch eine Comedy-Serie.

The Walking Dead wird zur Komödie: 5 neue Projekte in Arbeit

The Walking Dead wird mit der kommenden 11. Staffel zu Ende gehen. Obwohl sich das Flaggschiff des Zombie-Franchise verabschiedet, wird es in Zukunft noch mehr The Walking Dead geben als bisher. Neben zwei bereits bestätigten Spin-off-Serien und einem Rick Grimes-Film enthüllte Scott Gimple nun zwei neue Projekte.

The Walking Dead: Alle kommenden Filme und Serien

Zum einen soll einer der größten Schurken oder Schurkinnen von The Walking Dead zurückkehren. Ob es sich dabei um eine Serie oder einen Film handelt ist nicht bekannt. Auch wurde nicht enthüllt, um welche Figur es sich handelt. Möglich wären Prequels zum Governor, zu Alpha oder auch ein Spin-off über Negan, dessen Vorgeschichte bald in Staffel 10 ergründet wird.

© AMC The Walking Dead wird lustig

Mit einem weiteren Projekt erreicht The Walking Dead aber eine neue Stufe des Wahnsinns. So kündigte Gimple ein Comedy-Spin-off an. Dieses soll sich aber nicht über die Welt von The Walking Dead lustig machen, sondern eine witzige Interpretation der Zombie-Apokalypse darstellen.

The Walking Dead als Komödie: Brauchen wir das wirklich?

So düster die Zombie-Apokalypse auch ist, The Walking Dead hatte schon immer einen gewissen Sinn für Humor im bestimmten Situationen. Allein die Charaktere Abraham und Eugene sorgten in 10 Jahren The Walking Dead für so manchen Lacher. Nur zu gerne erinnere ich mich zurück an Eugenes Kotzattacke auf Rosita in Staffel 8.

Diese aufheiternden Momente inmitten von Tod und Verderben sind allerdings rar gesät, ohne den Realismus der Serie zu kompromittieren. Aber hat wirklich jemand nach einer puren Comedy-Serie im The Walking Dead-Universum gefragt?

Ich für meinen Teil schaue The Walking Dead nicht, um zu lachen. The Walking Dead muss seinen Horrorwurzeln treu bleiben. Bereits World Beyond versuchte, das Erfolgsrezept auf ein neues Genre anzuwenden, dem Coming-of-Age-Genre, und scheiterte auf ganzer Linie. Umso mehr graut es mir vor einem neuen Genre-Wechsel.

Dass ein stärkerer Fokus auf Humor grandios scheitern kann, bewies bereits die 5. Staffel von Fear the Walking Dead. Mit explodierenden Vorgarten-Zombies und Bier-Heißluftballons verlor das Spin-off an Ernsthaftigkeit und entfachte bei vielen Fans alle andere als Begeisterung.

Bis mehr bekannt ist, bleibe ich also skeptisch, ob die The Walking Dead-Comedy eine gute Idee ist. Ein positives Beispiel gibt es schon mal. Wenn ihr eine lustige und gelungene Parodie sehen wollt, kann ich euch nur das The Walking Dead-Special der Stop-Motion-Serie Robot Chicken ans Herz legen. Mehr brauche ich als The Walking Dead-Fan nicht.

Das bessere Spin-off: Hört den Podcast zu Fear the Walking Dead

In dieser Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen Max und Yves über das The Walking Dead-Spin-off Fear. Kritisch blicken sie auf die Entwicklung der Serie ab Staffel 4 und den plötzlichen qualitativen Sprung in der laufenden 6. Staffel. So gut war Fear the Walking Dead noch nie.

