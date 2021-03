The Walking Dead-Überraschung: Staffel 11 startet früher und kündigt neue Weltordnung an

Die 11. Staffel von The Walking Dead startet erheblich früher. Ein erster Teaser kündigt nicht nur den neuen Starttermin, sondern auch eine neue Weltordnung für Maggie und Co. an.

Heute starten sechs neue Folgen The Walking Dead, die uns die Wartezeit auf die 11. Staffel und damit die finalen 24 Episoden verkürzen sollen. Diese sollten eigentlich im Herbst 2021 an den Start gehen und werden seit Anfang Februar fleißig gedreht. Nun kündigte ein erster Teaser aber die große Überraschung an: Das Finale kommt früher.

The Walking Dead Staffel 11: Erster Teaser verkündet Start der finalen Folgen

Die letzte Staffel von The Walking Dead startet schon diesen Sommer bei AMC - und in Deutschland voraussichtlich wieder bei FOX und Sky. Das enthüllt ein erster Teaser, der in den USA am Ende der neuen Folge Home Sweet Home gezeigt wurde. Aber es gibt noch mehr Grund zur Freude.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein genaues Startdatum der 11. Staffel wurde noch nicht verkündet. Allerdings können wird davon ausgehen, dass die neuen Folgen direkt nach dem Ende der 6. Staffel von Fear the Walking Dead ausgestrahlt werden.

Diese endet in den USA am 6. und in Deutschland (bei Prime Video) am 7. Juni. Den 14. Juni 2021 sollten sich The Walking Dead-Fans vorsorglich schonmal im Kalender anstreichen.

Damit würde das Franchise eine noch offene Lücke schließen. Erwartet uns den Rest des Jahres wöchentlicher The Walking Dead-Content? Hier ein mögliches Szenario der The Walking Dead-Starts 2021:

The Walking Dead 10C: 6 Folgen - 1. März bis 5. April

Fear the Walking Dead 6B: 9 Folgen - 12. April bis 7. Juni

The Walking Dead 11A: 12 Folgen - 14. Juni bis 30. August

TWD World Beyond 2: 10 Folgen - 6. September bis 8. November

Fear the Walking Dead 7: 8 Folgen - 15. November bis 3. Januar 2022

Ob das The Walking Dead Franchise wirklich diesen Plan umsetzen wird ist noch nicht bestätigt. Denn bisher wissen wir noch nicht, ob die 24 Folgen der 11. Staffel von The Walking Dead in zwei, drei Blöcken (2x12 Folgen oder 3x8 Folgen) ausgestrahlt werden.

The Walking Dead Staffel 11 - Das Finale enthüllt eine neue Weltordnung

The Walking Dead Staffel 10C wurde im reduziertem Rahmen gedreht und konzentriert sich auf einzelne Charaktergeschichte - darunter auch eine Vorgeschichte zu Negan und Lucille. Das wirkt auf einige Fans nach dem bombastischen Whisperer-Finale sicher etwas befremdlich. Aber keine Angst, denn nach den 6 Bonusfolgen geht es in Staffel 11 wieder richtig zur Sache.

The Walking Dead-Ende mit Staffel 11: Was kommt danach?

Das Ende von The Walking Dead ist erst der Anfang! Daryl und Carol machen weiter!

Der erste Teaser kündigt es bereits an: eine neue Weltordnung wartet auf die Figuren rund um Maggie, Daryl, Carol und Co.. Das verrät schon einiges über das letzte Kapitel von The Walking Dead, denn "New World Order" ist auch der Comic-Titel, der den finalen Story-Arc der Vorlage einläutete. Das Commonwealth ist nah.

Im Teaser sehen wir eine Art Verhörzimmer, das direkt an die Vorlage angelehnt ist, in der die Überlebenden von Vertretern des Commonwealth verhört werden, ehe sie in die geheimnisvolle Gemeinschaft aufgenommen werden können, die 50.000 Menschen und eine zivile Gesellschaft - samt problematischer Regierung - beheimatet.

The Walking Dead Staffel 11: Spannende Theorien zum Serienende

The Walking Dead endet nach Staffel 11 und wir klären im Moviepilot-Podcast Streamgestöber alle Fragen, die es dazu gibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die The Walking Dead-Fans der ersten Stunde, Matthias, Max und Andrea, schlüsseln das Franchise für euch auf. Was genau wurde angekündigt? Welche Spin-offs und Filme kommen noch? Und wie könnte es in Staffel 11 zu Ende gehen?



Auf welche The Walking Dead-Starts freu ihr euch in diesem Jahr am meisten?