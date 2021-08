The Walking Dead: Schaut die erste Folge von Staffel 11 vor der offiziellen Ausstrahlung

Die 11. Staffel von The Walking Dead startet am 23. August bei Disney+ unter Star. Schon vor der Premiere könnt ihr mit uns die erste Folge in einem Berliner Kino schauen!

Bald starten die neuen Folgen von The Walking Dead bei Disney+ unter Star. Noch vor der offiziellen Ausstrahlung haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Schaut mit uns in einem Berliner Kino die erste Folge von The Walking Dead Staffel 11! Hier geht es zur Anmeldung: Hier geht es zum Anmeldeformular für das The Walking Dead-Screening in Berlin Im folgenden Video findet ihr eine Erklärung zum The Walking Dead-Screening in Berlin mit den wichtigsten Infos. Was euch bei dem The Walking Dead-Screening erwartet: Anmeldung The Walking Dead The Walking Dead: Das müsst ihr über das Screening wissen Wir schauen die erste Episode der 11. Staffel gemeinsam mit euch in einem Berliner Kino.

Das Ganze findet am Freitagabend, den 20. August 2021 statt, also noch vor dem Streaming-Start auf Disney+ unter Star.

statt, also noch vor dem Streaming-Start auf Disney+ unter Star. Wenn ihr dabei sein möchtet, füllt das Anmeldeformular aus und mit etwas Glück habt ihr die Chance auf Tickets für unsere 111 Plätze im Saal.

aus und mit etwas Glück habt ihr die Chance auf Tickets für unsere 111 Plätze im Saal. Alles findet natürlich unter den Hygieneauflagen statt, die ihr im Formular bestätigen müsst. Worum geht's in der 11. Staffel von The Walking Dead? Seit dem mysteriösen Funkspruch am Ende der 9. Staffel hat sich die Ankunft des Commonwealth angekündigt. Mit Staffel 11 werden wir den geheimnisvollen und riesigen Zusammenschluss mehrerer Gemeinschaften mit über 50.000 Menschen erstmals zu Gesicht bekommen.

In dieser Mega-Community hat sich die menschliche Zivilisation wiederhergestellt. Es gibt Gesetze, Kultur und ein Leben in Sicherheit. Nur leider wird das utopische Commonwealth von einem strengen Regiment geleitet.

Die finale Staffel The Walking Dead startet am 23. August 2021 bei Disney+ unter Star im Stream.