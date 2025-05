The Walking Dead-Schöper bereut, diese Figur zu früh getötet zu haben

The Walking Dead gehört zu den Serien, bei denen man sich nie sicher sein konnte, welche Figur die nächste Folge überlebt. Eine Figur starb sogar für den Schöpfer zu früh.

Das Überleben in der Zombie-Apokalypse ist sehr schwer. Eine einzige Unachtsamkeit, ein Fehler und schon ist das Ende gekommen. Im Laufe von 11 Staffeln mussten zahlreiche Charaktere aus The Walking Dead das Zeitliche segnen. Darunter gab es auch eine Figur, deren Ende der Schöpfer der Comics, Robert Kirkman, bedauert – auch wenn er hinter der Entscheidung steht.

The Walking Dead-Schöpfer Robert Kirkman hätte Tyreese gerne länger in der Serie behalten

Robert Kirkman schrieb die gleichnamigen Comics, auf denen die Serie The Walking Dead basiert. Dabei musste er oft darüber entscheiden, welche Figuren er am Leben lassen konnte und welche sterben mussten. Eine oft schwere Entscheidung für den Autor, wie er bei der San Diego Comic-Con verriet. Cinemablend berichtete, dass er bei einem Panel darüber sprach, welchen Charaktertod er am meisten bereute.

Ich wünschte, ich würde immer noch Tyreese schreiben. Das ist eine Figur, mit der sich wirklich Spaß hatte. Ich wünschte, ich würde Tyreese immer noch in der Serie schreiben. Aber er ist nicht mehr am Leben. [lacht]

Das war nicht das erste Mal, dass er sich zum Tod von Tyreese (in der Serie gespielt von Chad L. Coleman) äußerte. In den Comicbänden gibt es am Ende jeweils eine kleine Kolumne des Autors zur Serie. Tyreese starb in den Comics in Kapitel 46, welches in Band 8 zu finden ist.

In ebendiesem Band schrieb Kirkman, dass Tyreese eine seiner Lieblingsfiguren war und er dessen Tod von langer Hand geplant hat. Das ändert jedoch nichts daran, dass er es vermisst hat, ihn weiterhin zu schreiben und ihn gerne länger behalten hätte.