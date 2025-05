Es gibt 7 The Walking Dead-Serien: So könnt ihr das Original und alle Spin-offs streamen

Das The Walking Dead-Universum umfasst schon sieben Serien. Aber wo sind sie in Deutschland streamen? Hier findet ihr die Übersicht der Streaming-Optionen.

Seit dem 5. Mai 2025 läuft die 2. Staffel der Zombie-Serie The Walking Dead: Dead City in Deutschland bei MagentaTV. Es handelt sich bereits um die 27. (!) Serienstaffel aus dem Zombie-Universum, welches vor bald 15 Jahren mit The Walking Dead seinen Anfang nahm und seither sechs Spin-offs hervorbrachte.

Das gesamte The Walking Dead-Universum ist in den USA beim Sender AMC beheimatet. Wer das Horror-Franchise aber in Deutschland schauen möchte, findet die einzelnen Serien des Zombie-Dramas auf mehrere Anbieter verstreut. Damit ihr kein Spin-off verpasst, findet ihr hier eine Übersicht aller bisherigen The Walking Dead-Serien und wo diese zu streamen sind.

Welche Serien gehören zum The Walking Dead-Universum?

Bevor wir uns euch die unterschiedlichen Streaming-Optionen vorstellen, schauen wir einmal, welche Serien überhaupt zum The Walking Dead-Universum dazugehören. Bei mittlerweile 27 Staffeln postapokalyptischer Zombie-Unterhaltung kann es schwer sein, den Überblick zu behalten. Diese teilen sich auf folgende sieben Serien auf:

The Walking Dead bei Netflix und Amazon: Wo kann ich welche Serie streamen?

Aktuell besteht leider keine Möglichkeit, alle sieben Serien aus dem The Walking Dead-Kosmos bei einem einzigen Anbieter im Abo zu schauen. Wer alle elf Staffeln der Originalserie The Walking Dead sehen möchte, hat jedoch die größte Auswahl an Streaming-Diensten.

Die komplette Serie mit allen 177 Episoden könnt ihr aktuell bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ im Abo streamen. Die zwei Staffeln des Ablegers The Walking Dead: World Beyond sowie alle acht Staffeln des Spin-offs Fear the Walking Dead könnt ihr hingegen nur bei Prime Video im Abo schauen.

The Walking Dead bei MagentaTV: Die erste Anlaufstelle für die neue Spin-off-Ära

Mit dem Ende von The Walking Dead wurde eine neue Ära für das Zombie-Franchise eingeläutet, die mit Spin-offs die Geschichten der Fanlieblinge Rick Grimes, Michonne, Negan, Maggie, Daryl und Carol fortsetzt. Im Abo streamen diese The Walking Dead-Serien in Deutschland nur bei MagentaTV:

1 Staffel Tales of the Walking Dead (komplett)

1 Staffel The Ones Who Live (komplett)

2 Staffeln Daryl Dixon (fortlaufend)

2 Staffeln Dead City (fortlaufend)

Auch in naher Zukunft bleibt MagentaTV die exklusive Streaming-Heimat der neuesten The Walking Dead-Serien. Dort erscheint noch im Herbst dieses Jahr die 3. Staffel des Daryl Dixon-Spin-offs, welche das Duo Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) quer durch Europa, von England nach Spanien, schickt.

Für alle Fans, die die Spin-off-Serien Tales of the Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live ohne Abo schauen möchten, ist ein digitaler Kauf aktuell die einzige Alternative. Alle vier Serien sind derzeit bei Amazon und Apple TV erhältlich.

Kommen The Ones Who Live, Dead City und Daryl Dixon zu Netflix?

Auf einen Netflix-Release der neuen The Walking Dead-Serien solltet ihr vorerst nicht hoffen. Abseits der Originalserie hat es bisher keines der insgesamt sechs Spin-offs in den deutschen Katalog des Streaming-Dienstes geschafft.



Mehr zu The Walking Dead: Dead City Staffel 2 könnt ihr im Podcast hören:

Eine Ausnahme gibt es dennoch: In den USA haben Netflix und die The Walking Dead-Heimat AMC im vergangenen Jahr eine Partnerschaft geschlossen, die auch die aktuellen Spin-off-Serien einschließt. Wer beispielsweise während einer Urlaubsreise Zugriff auf den US-Katalog von Netflix bekommt, findet dort auch Dead City (Staffel 1), The Ones Who Live (Staffel 1) sowie Daryl Dixon (Staffel 1). Für den deutschen Markt gilt dieser Deal allerdings nicht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.