Bei Netflix: Chandler Riggs kehrte im The Walking Dead-Finale zurück und niemand hat es bemerkt

Wer bei Netflix das The Walking Dead-Finale sieht, erlebt eine Überraschung: Im Hintergrund einer Szene ist Carl Grimes-Darsteller Chandler Riggs mit großem Hut zu sehen.

Wer das große The Walking Dead-Finale nach- oder wiederholen möchte, wird auf Netflix fündig. Dort streamen alle Episoden der 11. Staffel, die die Zombieserie abschließt.



In der letzten Folge der Serie versteckt sich ein Fan-Liebling der ersten Stunde im Hintergrund: Chandler Riggs kehrte lange nach dem Serientod seiner Figur Carl Grimes noch einmal für einen Cameo-Auftritt zurück.

The Walking Dead-Macher überredete Chandler Riggs zu einer kleinen Statistenrolle

In Folge 24 der 11. Staffel von The Walking Dead ist Riggs in der Zuflucht Hilltop zu sehen. Aber nur mit Adleraugen. Er steht im Hintergrund und trägt einen großen Hut. Geplant war sein Auftritt nicht, vielmehr wurde er bei einem Set-Besuch einfach schnell überredet, wie Produzentin Angela Kang 2023 gegenüber Entertainment Weekly enthüllte:

Riggs war in der Gegend und wollte seine alten Freunde wiedersehen. Dann brauchten sie Statisten im Hintergrund und [Regisseur] Greg Nicotero meinte: 'Willst du es versuchen? Los, stell dich da hinten hin!'

Riggs zufolge habe er nicht einmal ein Kostüm angezogen, sondern lediglich einen Hut aufgesetzt. Dennoch wird der kleine Easter Egg-Moment viele alte Fans der Horror-Serie freuen.



Podcast: Die 15 besten Serienstarts im März bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie sieht die The Walking Dead-Zukunft aus?

Mit dem großen Finale der Hauptserie ist das Franchise noch lange nicht beendet. Das Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon wird dieses Jahr eine dritte und The Walking Dead: Dead City eine zweite Staffel erhalten.

Auch eine Fortsetzung von Tales of the Walking Dead ist derzeit in Entwicklung. Darüber hinaus wünschen sich viele eine zweite Staffel des Ablegers The Ones Who Live mit den Fan-Lieblingen Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira). Offiziell bestätigt wurde sie bisher allerdings nicht.