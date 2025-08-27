The Walking Dead-Serie bringt Rätsel zurück, das Fans seit 9 Jahren beschäftigt: Neuer Hinweis auf verschollene Figur

The Walking Dead: Daryl Dixon versteckt in der neusten Folge von Staffel 3 ein besonderes Easter Egg, das ein seit neun Jahren ungelöstes Rätsel aufgreift.

Nach elf Staffeln hat The Walking Dead längst nicht alle Rätsel und offenen Fragen aufgeklärt. Nach dem Ende der Hauptserie liegt es stattdessen an mehreren Spin-off-Fortsetzungen, die losen Fäden weiterzuspinnen und zusammenzuführen.

Eines dieser ungeklärten Mysterien wartet seit fast neun Jahren auf eine Aufklärung. In der 3. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon wurde dieses überraschenderweise nun erneut aufgegriffen: Erinnert ihr euch noch an Heath?



The Walking Dead: Daryl Dixon bringt das Mysterium um PPP zurück

In der 3. Staffel des The Walking Dead-Spin-offs verschlägt es Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) unfreiwillig ins spanische Galicien, wo das Duo ein Boot reparieren muss, um über den Atlantik nach Amerika segeln zu können. In Folge 3 entdeckt Daryl auf der Suche nach einem neuen Ruder an einer Klippe eine Pilgerskulptur entlang des Jakobswegs. An dieser Statue hinterließen Menschen unterschiedliche Gegenstände. Und wer genau hinschaut, entdeckt eine Tasche mit der Aufschrift "PPP".

Auch wenn die PPP-Tasche für die Handlung der Folge keine weitere Rolle spielt, wissen The Walking Dead-Fans sofort um die Bedeutung der Aufschrift. Denn vor bald neun Jahren fand die Figur Tara (Alanna Masterson) in der Staffel 7-Episode Der Schwur eine ominöse Karte, auf der ebene jene Buchstaben standen. Sie war der einzige Hinweis auf den möglichen Aufenthaltsort des kurz zuvor verschwundenen Heath (Corey Hawkins).



In den Jahren danach bestätigte The Walking Dead-Showrunnerin Angela Kang, dass Heath womöglich von der Gruppe der Scavengers entführt und schließlich an das Civic Republic Military (CRM) ausgeliefert wurde. Doch weder Heaths Schicksal noch die Bedeutung der PPP-Karte wurden seither gelöst– und beschäftigen Fans noch immer.

Sowohl das Anthologie-Spin-off Tales of the Walking Dead als auch die Rick Grimes-Serie The Walking Dead: The Ones Who Live hielten das Mysterium in den letzten Jahren mit Easter Eggs am Leben:

In Tales of the Walking Dead sehen wir erneut eine PPP-Karte, die sich im Besitz eines Charakters befindet. Eine Erklärung dafür gab es nicht.

In The Ones Who Live ist die Phrase "PPP Exception" auf einem Whiteboard in einer Basis des CRM zu erkennen, wurde jedoch nicht weiter ausgeführt.

Da das The Walking Dead-Universum das PPP-Rätsel immer wieder aufgreift, besteht die Hoffnung, dass wir irgendwann tatsächlich eine Auflösung präsentiert bekommen.

The Walking Dead-Chef hat noch große Pläne für das PPP-Rätsel

Zuletzt sprach Franchise-Chef Scott Gimple im Frühjahr 2024 im Rahmen der Ausstrahlung von The Ones Who Live mit ComicBook darüber, ob hinter den PPP-Verweisen ein konkreter Plan steckt:

Es ist wie beim CRM – es gibt eine riesige Mythologie dazu. Aber die Sache ist die, und ich will es wirklich erzählen: Wenn sich Pläne ändern und man nicht viel enthüllt hat, kann man noch umschwenken. Aber was sich sagen kann, es liegt gerade im Regal, diese wirklich großartige Mythologie, die vielleicht sehr bald auf etwas zutrifft.

Ob die Mythologie hinter dem PPP-Rätsel noch in der Daryl Dixon-Serie noch eine größere Rolle spielen wird, steht aktuell noch nicht fest. Jedoch wissen wir jetzt, dass dieses Mysterium ein globales Ausmaß haben könnte und nicht nur auf die USA beschränkt ist.

Mehr zu The Walking Dead:

Wann und wo streamt The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3?

Die 3. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon startete in Deutschland am 8. September 2025 bei MagentaTV. Dort werden die insgesamt sieben neuen Folgen aktuell immer montags im Wochentakt veröffentlicht. Das Staffelfinale ist ab dem 20. Oktober zu sehen.

Das Spanien-Abenteuer von Daryl und Carol ist mit Staffel 3 aber noch nicht abgeschlossen. Aktuell befindet sich eine finale 4. Staffel in Produktion. Diese wird erneut in Spanien gedreht und startet im kommenden Jahr in den USA bei AMC und in Deutschland bei MagentaTV.