Das gab es in 15 Jahren The Walking Dead noch nicht: Riesiges Rick Grimes-Rätsel könnte endlich gelöst werden

Die jüngste Folge der 3. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon liefert erstmals Hinweise auf eine wilde Rick Grimes-Theorie. Bekommen wir bald seinen Bruder zu sehen?

Die Spin-off-Serie The Walking Dead: Daryl Dixon läuft bereits in ihrer 3. Staffel. Erstmals in der Geschichte des Zombie-Franchise bekommen wir darin das postapokalyptische Spanien zu sehen. Seit der Ankündigung des neuen Settings für das Abenteuer von Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) spekulieren Fans, ob sich eine der wildesten Rick Grimes-Theorien tatsächlich erfüllen könnte. Folge 3 liefert jetzt einen überraschenden und verräterischen Hinweis.

Ricks Bruder in The Walking Dead? Daryl Dixon Staffel 3 befeuert die Theorie

In der 3. Staffel verschlägt es Daryl und Carol auf ihrer Suche nach einem Weg zurück in die USA nach Spanien, wo sie in der Kleinstadt Solaz del Mar in neue Konflikte hineingezogen werden, die ihre Heimreise verzögern. In der 3. Episode lässt Carol einen verdächtigen Satz fallen, während ein Gespräch mit ihrem neuen Verbündeten Antonio (Eduardo Noriega) auf den Standort Barcelona gelenkt wird:

Barcelona? Ich habe einen Freund, dessen Bruder dort gelebt hat, bevor ...

Auch, wenn Carol nicht erwähnt, um wessen Bruder es sich handelt, werden Fans, die mit der Geschichte der The Walking Dead-Comics vertraut sind, bei dieser Aussage direkt hellhörig. Denn Rick Grimes hatte darin einen jüngeren Bruder namens Jeffrey Grimes, der in Barcelona lebte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Daryl Dixon Staffel 3 schauen:

The Walking Dead Daryl Dixon - S03 Trailer (Deutsche UT) HD

Während Jeffrey Grimes in der Hauptreihe keine Rolle spielte, erhielt der Charakter im Jahr 2016 mit The Walking Dead: The Alien einen eigenen Spin-off-Comic. Dieser reiste vor der Zombie-Apokalypse nach Spanien. Als die Untoten auferstehen, beginnt für ihn ein Überlebenskampf in Barcelona, den er jedoch leider nicht überlebt. In der Welt der The Walking Dead-Serie wurde ein Grimes-Bruder bisher nie erwähnt, was einen verspäteten Familien-Twist aber nicht ausschließt.

Mit der Verortung in Spanien und der Erwähnung eines ominösen Bruders hat die Daryl Dixon-Serie jetzt eine Steilvorlage für eine gewaltige Überraschung geschaffen, die dem Spin-off einen ganz neuen Sinn verleihen könnte. Sollte es Daryl bis zum Ende der Serie zurück in die USA schaffen, könnte er nicht nur mit seinem besten Freund Rick wiedervereint werden, sondern diesen auch mit seinem seit Beginn der Zombie-Apokalypse vermissten Bruder zusammenführen. Ob sich diese Theorie tatsächlich bewahrheiten wird, bleibt abzuwarten.

Fans sollten sich aber nicht zu früh freuen. Natürlich kann es sein, dass Carol eine ganz andere Person meinte und dieser Satz lediglich als Easter Egg für Comic-Fans eingestreut wurde, in der Serie schlussendlich aber keine Früchte tragen wird. Immerhin köderte uns das Spin-off auch in Staffel 1 mit einem möglichen Rick Grimes-Hinweis, der sich letztendlich als Irreführung entpuppte.

Wann und wo streamt The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3?

Die 3. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon startete in Deutschland am 8. September 2025 bei Magenta TV. Dort werden die insgesamt sieben neuen Folgen aktuell immer montags im Wochentakt veröffentlicht.

Folge 1: Costa da Morte – ab 8. September

Folge 2: La Ofrenda – ab 15. September

Folge 3: El Sacrificio – ab 22. September

Folge 4: La Justicia Fronteriza – ab 29. September

Folge 5: Limbo – ab 6. Oktober

Folge 6: Contrabando – ab 13. Oktober

Folge 7: Solaz del Mar – ab 20. Oktober

Staffel 3 wird aber noch nicht das Ende der Europareise für Daryl und Carol sein. Aktuell befindet sich eine finale 4. Staffel in der Produktion. Diese wird erneut in Spanien gedreht. Und vielleicht bekommen wir bis zum Serienfinale noch eine Antwort, ob Rick Grimes tatsächlich einen Bruder in Spanien hat.