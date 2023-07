The Walking Dead-Serien mit Rick, Negan und Daryl: Endlich steht fest, wo ihr die neuen Spin-offs in Deutschland streamen könnt

Die neuen The Walking Dead-Serien Dead City, Daryl Dixon und Rick & Michonne laufen in den USA bei AMC. Aber wann und wo starten sie hierzulande? Jetzt steht die deutsche Streaming-Heimat fest.

Nach dem Ende von The Walking Dead werden die Geschichten der Zombie-Apokalypse mit einer Reihe von Spin-offs fortgesetzt. In diesem Jahr bringen die Ableger The Walking Dead: Dead City und The Walking Dead: Daryl Dixon Charaktere wie Negan, Maggie und Daryl zurück. 2024 folgt noch die Rückkehr von Rick Grimes und Michonne. In den USA laufen die Serien beim Sender AMC und dessen Streaming-Arm AMC+.

Lange herrschte Unklarheit darüber, wann und wo die neuen The Walking Dead-Serien in Deutschland zu sehen sind. Jetzt steht fest, dass sie nicht bei Disney+ oder Sky starten. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos.

Die neuen The Walking Dead-Spin-offs laufen in Deutschland bei Magenta TV

In Deutschland werden die neuen The Walking Dead-Serien bei MagentaTV zu sehen sein. Dort lief bereits zuvor der Anthologie-Ableger Tales of the Walking Dead. Der Streaming-Dienst der Telekom wird fortan die exklusive deutsche Heimat für die kommenden Spin-offs sein.

The Walking Dead: Dead City startet im Oktober

Den Anfang macht The Walking Dead: Dead City. Das Spin-off mit Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) wird mit einiger Verspätung im Oktober 2023 in Deutschland seine Premiere feiern. In den USA wurde die aus sechs Folge bestehende erste Staffel bereits bei AMC ausgestrahlt.

Bei Dead City handelt es sich um den ersten Ableger, der die Geschichte von Maggie und Negan einige Jahre nach dem The Walking Dead-Ende fortsetzt. Widerwillig müssen sie sich zusammenschließen, um Maggies entführten Sohn Hershel aus den Fängen eines Psychopathen zu befreien. Und dieser lebt im von Millionen von Untoten überlaufenen New York City.



The Walking Dead: Daryl Dixon startet Ende des Jahr

The Walking Dead-Fans können sich darüberhinaus auf ein weiteres Spin-off in diesem Jahr freuen. Mit The Walking Dead: Daryl Dixon kehrt auch Norman Reedus in einem völlig neuen Setting zurück. Dieser findet sich nämlich nach seinem Abschied im The Walking Dead-Finale in Frankreich wieder. In Deutschland startet die Serie Ende 2023. In den USA soll es bereits im Herbst bei AMC los gehen.

Daryl-Fans können sich gleich doppelt freuen. Für seine Spin-off-Serie wurden nämlich direkt zwei Staffeln am Stück in Frankreich produziert. Eine besondere Überraschung erwartet uns voraussichtlich in Staffel 2. Darin wird nämlich Melissa McBride wieder als Carol zu sehen sein, die in Europa ihren verschollenen Freund sucht.

The Walking Dead: Rick & Michonne kommt 2024

Auf die wohl am meisten erwartete The Walking Dead-Rückkehr müssen wir uns noch etwas gedulden. Andrew Lincoln und Danai Gurira werden 2024 in einer eigenen Serie wieder als Rick Grimes und Michonne zueinander finden. The Walking Dead: Rick & Michonne wird ebenfalls bei Magenta TV zu sehen sein.

