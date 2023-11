Rick Grimes kehrt nach 5 Jahren zu The Walking Dead zurück: Neues Video enthüllt Starttermin von The Ones Who Live mit Lost-Schurke Terry O'Quinn

Rick und Michonne kehren in The Walking Dead: The Ones Who Live zurück. Hier könnt ihr den neuesten Teaser sehen, der endlich den Start des Spin-offs verrät.

Vor genau fünf Jahren schockierte The Walking Dead mit dem Ausstieg von Andrew Lincoln als Rick Grimes. Eine Staffel später verließ auch Hauptfigur Michonne (Danai Gurira) die Zombie-Serie, um nach ihm zu suchen. Bis zum Ende der Serie kehrten sie nicht zu ihren Kindern Judith und RJ zurück.

Was ist mit Rick und Michonne passiert? Diese Frage wird die neue Serie The Walking Dead: The Ones Who Live im kommenden Jahr beantworten. Der US-Sender AMC veröffentlichte nun einen neuen Teaser, der einen ersten Blick auf Ricks neuen Widersacher sowie den konkreten Starttermin enthüllt.

The Walking Dead bringt Rick zurück: Das ist der Start von The Ones Who Live

The Ones Who Live verspricht endlich Antworten. Anknüpfend an den Epilog des The Walking Dead-Finales beleuchtet die Spin-off-Serie Rick Grimes' Erlebnisse in der mysteriösen Mega-Gemeinschaft der Civic Republic sowie Michonnes Suche nach ihrem Ehemann.

Hier könnt ihr den neuen Teaser zu The Ones Who Live schauen:

The Walking Dead: The Ones Who Live - S01 Sneak Peek (English) HD

Das Sneak Peak-Video zeigt uns erstmals den Bösewicht der neuen The Walking Dead-Serie. Major General Beale wird von Lost-Star Terry O'Quinn verkörpert und ist der Oberbefehlshaber der Militärorganisation CRM (Civic Republic Military), dessen finstere Absichten bereits im kurzlebigen Spin-off The Walking Dead: World Beyond erwähnt wurden.

The Ones Who Live startet in den USA am 25. Februar 2024 beim Sender AMC. Die erste Staffel besteht aus sechs Episoden, die in wöchentlicher Taktung veröffentlicht werden.

Wann startet The Walking Dead: The Ones Who Live in Deutschland?

Wie bereits die Spin-off-Serien The Walking Dead: Dead City und The Walking Dead: Daryl Dixon wird auch The Ones Who Live in Deutschland bei Magenta TV zu sehen sein.

Ein konkreter Termin für die Rückkehr von Rick und Michonne wurde noch nicht bekannt gegeben. Wir rechnen aber mit einer zeitnahen Veröffentlichung kurz nach dem US-Start. Zuerst können sich The Walking Dead-Fans auf den Start der Daryl Dixon-Serie freuen, die ab dem 8. Dezember bei Magenta TV zu streamen ist.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.