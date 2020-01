The Walking Dead Staffel 10: Alpha verliert vor Wut den Verstand in neuem Video

Der Start von The Walking Dead Staffel 10B steht kurz bevor. Ein neuer Promo-Clip deutet ein düsteres Schicksal für die Whisperer-Anführerin Alpha an.

Am 23. Februar 2020 geht die 10. Staffel von The Walking Dead endlich in die nächste Runde. Nachdem uns ein neuer Trailer den ersten Blick auf Whisperer-Negan brachte, veröffentlichte AMC nun einen kurzen Teaser, der Alphas Niedergang einläutet.

The Walking Dead - Alpha und der Whisperer-Krieg

Aus dem eher enttäuschendem Midseason-Finale der 10. Staffel ging Alpha (Samantha Morton) siegreich hervor. Sie köderte Carol (Melissa McBride), die ohne zu zögern in Alphas Falle tappte. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Charaktere stürze sie in einem mit Walkern überfüllten Minenschacht.

Für Alpha stehen jedoch schwere Zeiten bevor. Nachdem sie vehement eine direkte Konfrontation vermieden hatte, kommt es in den kommenden Episoden zum brutalen Krieg zwischen den Communities und den Whisperern.

Doch Misstrauen in den eigenen Reihen könnte Alphas Anführerschaft in Gefahr bringen. In Negan (Jeffrey Dean Morgan), der sich kürzlich den Whisperern anschloss, findet sie einen Vertrauten. Und Negan tut das, was er am besten kann: er schürt Angst und macht sich für sie unverzichtbar.

Könnte Alpha unter dem Druck zerbrechen? Kann sie noch Fassung bewahren, wenn ihre Whisperer im Krieg fallen? Ein neuer Clip von AMC deutet bereits Alphas Niedergang an:

Auch Alphas Tochter Lydia ist immer noch auf freiem Fuß und sollte diese zu den Whisperern gelangen, würde Alphas Imperium zerbrechen. Ihre unterwürfigen Whisperer denken nämlich, dass ihre Anführerin die eigene Tochter für das Wohl der Gruppe geopfert hat.



Ab dem 23. Februar 2020 strahlt AMC die zweite Hälfte der 10. Staffel von The Walking Dead aus. Jeweils einen Tag später sind die Folgen in Deutschland dann auf FOX und im Anschluss bei Sky Ticket zu sehen.



