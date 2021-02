The Walking Dead steht ohne Rick-Ersatz gerade vor einem riesigen Problem

The Walking Dead endet mit Staffel 11 und lässt uns rätseln, ob das schockierende Comic-Ende darin umgesetzt wird. Denn das letzte Opfer von The Walking Dead stellt die Serie vor einige Probleme.

Mit großen Schritten nähern wir uns dem Serienfinale von The Walking Dead. Der Krieg gegen Alpha, Beta und die Flüsterer ist vorbei. In der finalen 11. Staffel, die im Herbst 2021 startet, wird The Walking Dead eine neue Gemeinschaft, das Commonwealth, erforschen und damit den letzten Handlungsbogen der Comic-Vorlage adaptieren.

Das Commonwealth stellt die Autor*innen der Serie vor ein großes Problem: die wichtigsten Figuren des Finales der The Walking Dead-Comic sind gar nicht mehr in der Serie zu sehen. Kann The Walking Dead nach 11 Staffeln überhaupt noch mit einem Knall enden?

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende der The Walking Dead Comics

The Walking Dead: Staffel 11 steht im Schatten des Comic-Endes

Wie kann The Walking Dead enden? Diese Frage wird uns die kommenden 30 Episoden beschäftigen. In den Comics endet die Geschichte der Zombie-Apokalypse mit einem ultimativen Opfer, das Leser*innen nicht nur erschüttert hat, sondern die menschliche Zivilisation in eine neue Ära führte. Die Rede ist von Rick Grimes' Tod.

The Walking Dead-Ende mit Staffel 11: Was kommt danach?

Das Ende von The Walking Dead ist erst der Anfang! Daryl und Carol machen weiter!

Rick wird nach seinem Tod zu einem Symbol. Sein Opfer kommt einem Urknall gleich, der den Weg für eine Zukunft freisprengt, in der die Lebenden über die Toten gesiegt haben und die Welt wieder so aufgebaut wird, wie sie vor der Apokalypse war.

Hat The Walking Dead überhaupt noch Hauptfiguren, deren Tod eine derartige und monumentale Veränderung der Gesellschaft auslösen könnten? Zumindest Carols und Daryls Überleben scheint seit der Ankündigung einer eigenen Spin-off-Serie, die ihre Geschichte über das Ende hinaus fortsetzt, gesichert.

The Walking Dead Staffel 11: Wer bringt das ultimative Opfer?

Inmitten der Masse von Haupt- und Nebenfiguren gibt es drei Todes-Kandidat*innen, die als letztes Opfer von The Walking Dead in Frage kommen könnten:

Negan : Die Läuterung des ehemaligen Saviors scheint wie gemacht, um ihn als Symbol der neuen Welt zu etablieren, für die Rick sich einsetzte. Als großer Fan-Favorit wäre sein Tod sicherlich ein Schock, der zumindest annähern an Ricks Ende herankommt. Wird er etwas am Ende zum "Retter" der Zivilisation?

: Die Läuterung des ehemaligen Saviors scheint wie gemacht, um ihn als Symbol der neuen Welt zu etablieren, für die Rick sich einsetzte. Als großer Fan-Favorit wäre sein Tod sicherlich ein Schock, der zumindest annähern an Ricks Ende herankommt. Wird er etwas am Ende zum "Retter" der Zivilisation? Maggie : Die Witwe ist zurück und kaum jemand könnte Ricks Comic-Rolle als Vermittler zwischen den Gesellschaften so gut ausfüllen wie Maggie. Ihr Status als Anführerin katapultiert sie wieder ins Zentrum der Serie und mit Blick auf den Commonwealth-Arc der Comics könnte sie zum passenden Rick-Ersatz werden.

: Die Witwe ist zurück und kaum jemand könnte Ricks Comic-Rolle als Vermittler zwischen den Gesellschaften so gut ausfüllen wie Maggie. Ihr Status als Anführerin katapultiert sie wieder ins Zentrum der Serie und mit Blick auf den Commonwealth-Arc der Comics könnte sie zum passenden Rick-Ersatz werden. Aaron: Zumindest optisch gibt es keinen besseren Ersatz, da Aaron vom Comic-Rick kaum mehr zu unterscheiden ist. Trotz seiner Anführerrolle und langen Anwesenheit in der Serie har er nicht die Prominenz, dass sein Tod die gesamte Serie erschüttern würde.

Dass bereits Ideen für Spin-off-Filme oder -Serien zu sowohl Maggie als auch Negan im Gespräch sind, verpasst unseren Erwartungen an das Serienende einen gewaltigen Dämpfer - sofern sich diese Aussagen nicht als geniale Finte herausstellen, um die Figuren in Sicherheit zu wiegen.

Wird es überhaupt noch ein großes Opfer geben? Oder sind alle Charaktere fortan sicher, um in eigenen Projekten fortzubestehen? The Walking Dead muss wieder Mut beweisen, uns endlich wieder schockieren zu können. Erinnert ihr euch noch an frühere Staffeln als der Tod allgegenwärtig war?



The Walking Dead: Staffel 11 muss ein neues Ende finden, um zu schockieren

Da sich Comic und Serie von nun an - abgesehen vom Setting des Commonwealth - und gerade mit Blick auf das Ensemble stark voneinander unterscheiden, müssen die Autor*innen neue Wege finden, wie sie die verbleibenden Comic-Kapitel umsetzen können. Und das ist die perfekte Chance, um vieles besser zu machen, was die Comics vergeigt haben.

Nun bietet sich die Möglichkeit, neue Impulse in die Adaption der finalen Comic-Handlung einfließen zu lassen. Denn zumindest für mich bot diese mit all ihren politischen Ränkespielen im Commonwealth zu wenig von dem, was The Walking Dead zuvor ausmachte.

© AMC Commonwealth-Soldaten in The Walking Dead

Ich setze mein volles Vertrauen in Showrunnerin Angela Kang und ihr Team, die in den Staffeln 9 und 10 schon bewiesen haben, dass sie The Walking Dead verstehen und uns eine spannende Serie liefern können, die oft den Comics treu bleibt und diese auf überraschende Weise neu interpretiert.

Bedeutet das, dass The Walking Dead ein komplett anderes Finale findet als die Comics? Um wirklich die Überraschung und den Schockfaktor des unvorhersehbaren Comic-Endes auf ein neues Medium zu übertragen, müssen die Autor*innen etwas Neues und Unerwartetes erschaffen.

Und vergessen wir nicht, dass Rick Grimes bald in einem oder mehreren Spielfilmen zurückkehren wird. Sein Tod ist also noch lange nicht vom Tisch und wird vermutlich einfach nur aufgeschoben. Denn seien wir mal ehrlich: Kein Tod kann uns so erschüttern, wie der von Rick Grimes, oder?

The Walking Dead Staffel 11: Weitere Theorien zum Serienende

Glaubt ihr, dass The Walking Dead Ricks Tod und damit das Ende der Comics einer neuen Figur zuschreibt?