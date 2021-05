The Walking Dead wechselt mit neuer Figur komplett in den Power Rangers-Modus

Die 11. Staffel von The Walking Dead kündigt sich mit einer neuen Figur an. In roter Rüstung steht sie wie ein Power Ranger in der Gegend. Es handelt sich um den Fanliebling Mercer aus den Comics.

Im August startet The Walking Dead in seine letzte Staffel. 24 Episoden bleiben uns noch, ehe die erfolgreiche Zombieserie ihr Ende nimmt und diverse Spin-offs ihren Platz einnehmen. In den finalen Folgen erwartet uns die Commonwealth-Storyline aus den Comics - und damit einhergehend auch eine ganze Reihe neuer Figuren.

The Walking Dead: Erster Blick auf Mercer in Staffel 11

Eine dieser Figuren ist Mercer, seines Zeichens der Anführer der Militäreinheit des Commonwealth. Im Gegensatz zu den anderen Soldat:innen der Gemeinschaft trägt er keine weiße, sondern eine rote Rüstung. Ein neuer Schnappschuss von den Dreharbeiten gewährt uns einen ersten Blick, wie Mercer in der Serie aussieht.

Gespielt wird die Figur, ein Fanliebling aus den Comics, von dem bisher recht unbekannten Michael James Shaw. In Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame war dieser als Bösewicht Corvus Glaive zu sehen. Darüber hinaus spielte er in Serien wie Limitless und Blood & Treasure mit. Mercer dürfte seine bisher namhafteste Rolle sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Ähnlichkeit zum Vorbild aus den Comics ist verblüffend: Michael James Shaws Mercer sieht aus, als wäre er direkt von einem Panel gekratzt und in die Serie gesetzt worden. Die rote Rüstung trägt natürlich einen entscheidenden Teil dazu bei.

Mercer könnte auch als der rote Power Ranger durchgehen

Nachdem die bisherigen Commonwealth-Soldat:innen an Stormtrooper erinnerten, sieht es jetzt so aus, als würde sich The Walking Dead ins Power Rangers-Terrain vortasten. Rüstungen haben wir The Walking Dead schon in den unterschiedlichsten Ausführungen gesehen. Das hier scheint aber definitiv ein neues Level zu sein.

© Studiocanal Power Rangers

Hätte Ricks Gruppe solche Rüstungen zur Verfügung gehabt - wir hätten vermutlich deutlich weniger schmerzvolle Tode in The Walking Dead erleiden müssen. Aber genau diese Entwicklung ist momentan so spannend in der Serie: Wir beobachten den Beginn einer neuen Ära. Die fortschrittlichen Rüstungen sind das beste Beispiel dafür.

Die 11. Staffel von The Walking Dead startet am 22. August 2021 auf AMC. In Deutschland bekommen wir die neuen Folgen voraussichtlich einen Tag nach US-Ausstrahlung via Fox und Sky zu sehen.

Wie gefällt euch der erste Blick auf Mercer in The Walking Dead?