The Walking Dead: Wird Gabriel in Staffel 10 sterben?

Der Whisperer-Krieg steht in der 10. Staffel von The Walking Dead kurz bevor. Der enthüllte Titel für Folge 15 lässt uns nun um das Leben einer Hauptfigur bangen.

Achtung, Spoiler für The Walking Dead: Der Krieg gegen Alpha und die Whisperer wird in den kommenden Folgen von The Walking Dead eskalieren. Dass der Krieg keine Opfer fordern wird, ist relativ unwahrscheinlich. Im Programmplaner von Sky wurden nun die Episodentitel für die finalen Episoden enthüllt. Einer der Titel könnte auf einen ikonischen Comictod kurz vor dem Finale anspielen.

Die 15. Episode der 10. Staffel wird den Titel The Tower tragen. Kenner der Comicvorlage wissen, dass das ein Turm eine wichtige Rolle beim Ableben einer der Hauptfiguren spielt. Die Rede ist natürlich von Pater Gabriel Stokes (Seth Gilliam).

The Walking Dead: Gabriel könnte bald das Zeitliche segnen

Gabriel Stokes gehört seit Staffel 5 zur Besetzung von The Walking Dead. Nun nähert sich die Serie dem Zeitpunkt, an dem Gabriel in den Comics ein grausames Ende findet. In der Comicausgabe 158 ist der Whisperer-Krieg in vollem Gange.

Gabriel postiert auf einem Wasserturm, wo er beim Anblick von Alphas gewaltiger Beißer-Horde in Panik gerät. Als er die Leiter des Turms hinunterklettern will, bleibt er mit dem Fuß hängen. Kopfüber tritt ihm Beta entgegen, der ihm brutal den Bauch aufschlitzt.

Auf diesen ikonischen Comicmoment wurde schon mehrfach in der Serie angespielt. In Staffel 8 sahen wir einen toten Savior an einem Turm hängen und zuletzt in Staffel 9 fiel Eugene die Leiter eines Turms hinunter. Der Titel The Tower ist ein deutlicher Hinweis auf Gabriels Todesszene.

Doch in der Vegangenheit überraschten uns die Autoren schon mehrfach mit Neuinterpretationen bedeutender Comictode, die in der Serie andere Figuren erwischten.

Das sagt der Gabriel-Darsteller zu seinem Serien-Ausstieg in Staffel 10

Mit dem bevorstehenden Whisperer-Krieg haben viele Comicfans bereits der Tod von Gabriel in Staffel 10 befürchtet. Darsteller Seth Gilliam verriet gegenüber Comicbook bereits im vergangenen Jahr, wie er sich den Ausstieg von Gabriel wünschen würde:

Ich möchte, dass der Serienausstieg von Pater Gabriel opernhaft wird. Und ich denke, sein Tod in den Comics ist genau das... kopfüber hängend und schreiend.

Ein baldiges Ableben von Gabriel ist mit Blick auf seine Charakterentwicklung gar nicht so unwahrscheinlich. Denn nach dem Mord an Siddiq hat Gabriel seine Moralvorstellungen über Bord geworfen und ist nun von Rache getrieben, worunter auch seine Beziehung zu Rosita stark leidet. Und Rache macht Charaktere unvorsichtig.

Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.



