The Watcher ist nach Dahmer die nächste Netflix-Serie, die für Entsetzten sorgt – weil das Ende so schlecht ist

Kurz nach dem erfolgreichen Start der Dahmer-Serie meldet sich der Kreativteam mit einer weiteren True-Crime-Geschichte bei Netflix zurück. The Watcher kann das Publikum jedoch nicht überzeugen.

Mit Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer landete Netflix vor wenigen Wochen einen seiner größten Erfolge überhaupt. Die Geschichte des Serienmörders Jeffrey Dahmer löste jedoch eine große Kontroverse aus, bei der es u.a. um die Ausbeutung der Thematik und den Umgang Opfern ging.

Letzte Woche startete bereits die nächste True-Crime-Serie des Dahmer-Teams: Auch The Watcher stammt von Ryan Murphy und Ian Brennan. Die Geschichte eines Ehepaars, das von einem unerbittlichen Stalker terrorisiert wird, eroberte am Wochenende die Spitze der Netflix-Charts und muss einiges Kritik einstecken.

Achtung, es folgen Spoiler!

Nach Dahmer-Erfolg bei Netflix: Das Ende von The Watcher sorgt für wenig Begeisterung

Obwohl The Watcher spannende Momente zum Rätseln liefert, welche der vielen Figuren nun wirklich der Watcher ist, enttäuscht das Ende der Serie auf ganzer Linie. Auf Twitter bringen viele Zuschauer:innen ihren Frust zum Ausdruckt. "Offiziell das schlechteste Ende, das ich je gesehen haben", lautet eines der vernichtenden Fazits.

In einem anderen Tweet zu The Watcher ist sogar vom schlimmsten Ende in der Geschichte der bewegten Bilder die Rede. Bei all den Entscheidungen, die die Kreativen hätten treffen können, haben sie sich für die unglücklichste entschieden.

Die Sache ist: The Watcher liefert uns keine endgültige Antwort auf die zentrale Frage der Geschichte. "Wollt ihr mir sagen, dass ich gerade 7 Stunden meines Lebens verschwendet habe, um NICHT zu erfahren, wer der Watcher ist??????"



Damit andere Leute nicht ebenfalls sieben Stunden ihres Lebens verlieren, wird auf Twitter gewarnt, dass es sich nicht lohnt, die Zeit in The Watcher zu investieren. Bisher hält sich die Serie trotzdem sehr gut in den Netflix-Charts.

The Watcher ist sicherlich nicht die schlechteste Serie auf dem Planeten. Im Gegenteil: Die ersten sechs Episoden wissen durchaus, in ihren Bann zu ziehen. Das Finale scheint jedoch die Seherfahrung komplett zu zerstören.

Alle Episoden von The Watcher befinden sich seit dem 13. Oktober 2022 bei Netflix.

Wie hat euch das Finale von The Watcher gefallen?