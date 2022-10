The Watcher bei Netflix erklärt: Wer ist der Watcher und schreibt die Drohbriefe?

Nach Dahmer ist mit The Watcher der nächste Horror-Thriller von Ryan Murphy bei Netflix verfügbar. Nur die Identität des Täters bleibt bei der Serie unklar. Wir haben da eine Theorie.

Netflix ohne Ryan Murphy? Scheint aktuell kaum vorstellbar. Der Horror-Experte feierte mit seiner Serienmörder-Serie Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer einen umstrittenen Überraschungserfolg, legte dann den Thriller Mr. Harrigan's Phone nach und landet nun mit der Horror-Thriller-Serie The Watcher erneut in der Netflix Top 10.

The Watcher basiert auf einer wahren Geschichte, bei der eine Familie im US-Bundesstaat New Jersey nach ihrem Einzug in ein neues Haus plötzlich bedrohliche Briefe erhielt. Die Geschehnisse in der Serie sind jedoch zum Großteil frei erfunden und folgen dem zunehmend verzweifelten Ehepaar Nora (Naomi Watts) und Dean Brannock (Bobby Cannavale) bei der Suche nach der Person, die scheinbar vor nichts zurückschreckt, um die Familie aus ihrem Traumhaus zu vertreiben – inklusive der Ermordung des Familien-Nagetiers.

Doch wer ist der mysteriöse Watcher? Wir haben die (wahrscheinliche) Antwort. Achtung: Spoiler für alle sieben Episoden von The Watcher!



Die Liste der Verdächtigen in The Watcher ist lang

Wer die Briefe der realen Serienvorlage schrieb, wurde nie herausgefunden. Vermutlich liefert die Netflix-Serie nach sieben Folgen deswegen keine klaren Schuldigen. Ebenfalls erschwert wird die Täter:innen-Suche dadurch, dass die Show etliche Logiklöcher und bis auf wenige Ausnahmen kein echtes Interesse daran hat, seinen Charakteren so etwas wie Tiefe oder innere Motivation zu spendieren. Doch es gibt einige Personen, die auf die engere Liste der Schuldigen gehören.



Diese Personen kommen als Watcher in Frage:

Mitch und Maureen: Das Paar (gespielt von Richard Kind und Margo Martindale) teilt sich mit den Brannocks einen Gartenzaun und macht schnell deutlich, dass sie keine Lust auf klavierspielende Teenager und umfangreiche, laute Renovierungsarbeiten haben. Ein ehemaliger Bewohner des Brannock-Hauses unterstellt ihnen sogar, Teil eines Kults zu sein, der Kinderblut trinkt .

Das Paar (gespielt von Richard Kind und Margo Martindale) teilt sich mit den Brannocks einen Gartenzaun und macht schnell deutlich, dass sie keine Lust auf klavierspielende Teenager und umfangreiche, laute Renovierungsarbeiten haben. Ein ehemaliger Bewohner des Brannock-Hauses unterstellt ihnen sogar, . Pearl und Jasper Winslow: Sie (Mia Farrow) hat ein außergewöhnliches Interesse an der Instandhaltung des Brannock-Hauses, er (Terry Kinney) ist scheinbar stumm und scheint geheime Wege ins Haus der Nachbarn zu kennen. Als Dean Brannock plant, historisch akkurate Teile des Hauses durch neue Elemente zu ersetzen, eskaliert die Situation zwischen der Familie und dem seltsamen Geschwisterpaar endgültig.

Sie (Mia Farrow) hat ein außergewöhnliches Interesse an der Instandhaltung des Brannock-Hauses, er (Terry Kinney) ist scheinbar stumm und scheint zu kennen. Als Dean Brannock plant, historisch akkurate Teile des Hauses durch neue Elemente zu ersetzen, eskaliert die Situation zwischen der Familie und dem seltsamen Geschwisterpaar endgültig. Karen Calhoun: Die Immobilienmaklerin (Jennifer Coolidge) ist eine Schulfreundin von Nora Brannock und verkauft der und ihrem Mann das Haus in Westfield. Trotzdem drängt sie Nora immer wieder dazu, das Haus weiterzuverkaufen – und ihren Mann zu verlassen. Als die Brannocks bereit sind zu verkaufen, leakt sie die Geschichte über die Watcher-Briefe an die Presse.

Die Immobilienmaklerin (Jennifer Coolidge) ist eine Schulfreundin von Nora Brannock und verkauft der und ihrem Mann das Haus in Westfield. Trotzdem – und ihren Mann zu verlassen. Als die Brannocks bereit sind zu verkaufen, leakt sie die Geschichte über die Watcher-Briefe an die Presse. Detective Chamberland: Er (Christopher McDonald) ist der Ansprechpartner der Brannocks bei der Polizei und soll bei den Ermittlungen gegen den Watcher helfen. Chamberland vermittelt ihnen zwar die Privatdetektivin Theodora Birch (Noma Dumezweni), beteiligt sich ansonsten aber nicht sonderlich an der Aufklärung des Falls und scheint ihn sogar bewusst zu sabotieren. Er hat eine geheime Affäre mit Karen Calhoun.



Er (Christopher McDonald) ist der Ansprechpartner der Brannocks bei der Polizei und soll bei den Ermittlungen gegen den Watcher helfen. Chamberland (Noma Dumezweni), beteiligt sich ansonsten aber nicht sonderlich an der Aufklärung des Falls und scheint ihn sogar bewusst zu sabotieren. Er hat eine geheime Affäre mit Karen Calhoun. John Graff: Er (Joe Mantello) lebte Mitte der 1990er im Brannock-Haus, bekam ebenfalls Briefe eines Watchers und ermordete schließlich seine gesamte Familie . Danach verschwand Graff spurlos – bis er plötzlich in der Küche der Brannocks auftaucht und sich als jemand anderes ausgibt.

Er (Joe Mantello) lebte Mitte der 1990er im Brannock-Haus, bekam ebenfalls Briefe eines Watchers und . Danach verschwand Graff spurlos – bis er plötzlich in der Küche der Brannocks auftaucht und sich als jemand anderes ausgibt. Roger Kaplan: Der ehemalige Englischlehrer (Michael Nouri) hat vor Jahrzehnten ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem Schüler:innen "Liebesbriefe" an alte Häuser schreiben sollen. Er selbst wollte immer in einem Haus wie dem der Brannocks leben und seine Exfrau lässt kein gutes Haar an ihm.

Das Ende der Netflix-Serie bleibt offen – doch die Hinweise deuten klar in eine Richtung

© Netflix Familie Brannock erlebt in The Watcher einen echten Albtraum

Trotzdem kann es am Ende eigentlich nur eine Schuldige geben: Pearl Winslow. Offensichtlich unterstützt von John Graff, der sich seit dem Mord an seiner Familie im unterirdischen Tunnel zwischen den Häusern versteckt. Zwischen den beiden fällt explizit die Aussage, dass Brannock ihnen auf die Schliche gekommen sei, als er die geheimen Tunnel entdeckt. Das deutlichste Schuldeingeständnis der gesamten Serie.

Meine Theorie ist folgende: Die Person, die Graff in den 1990ern die Briefe schickte, existiert nicht mehr. Stattdessen entdeckte Winslow Graff in dem Tunnel zwischen ihrem und dem späteren Brannock-Haus, die beiden lernten sich kenne und lieben und übernahmen schließlich den Modus Operandi von Graffs ehemaligem Peiniger, um a) neue Nachbarn davon abzuhalten, ihre Häuser "falsch" zu renovieren (Winslows Motiv). Und b) das Haus freizuhalten, damit Graff weiterhin unentdeckt in den Gängen unter dem Haus leben kann.

Auch hier gibt es jede Menge Plot-Holes, alle anderen Verdächtigen können zum Ende von Staffel 1 allerdings ausgeschlossen werden.

Immobilienmaklerin Karen profitiert zwar am Unmittelbarsten vom überhasteten Auszug der Brannocks, wird aber selbst zum Opfer des Watchers. Nachbar Mitch verstirbt vorzeitig. Seine Frau Maureen schließt sich zwar dem fragwürdigen Restaurierungsclub von Pearl an, scheint es aber ebenso wie Hausfanatiker Roger Kaplan überzogen zu finden, sich zu sehr in die Renovierungsvorhaben der Nachbarn einzumischen. Kaplan wiederum hat kein Geld, um sich das Brannock-Haus zu kaufen – sein vermeintliches Hauptmotiv. Detective Chamberland hätte nur durch Karen ein Motiv gehabt. Und die Brannocks selbst ergeben als Schuldige nur Sinn, wenn die ersten und einzigen Bewohner des Hauses gewesen wären, die von einem mysteriösen "Watcher" Post bekommen.

Sorry, Pearl, aber solange uns eine zweite Staffel von The Watcher nicht neue Verdächtige liefert, scheint klar: Das Böse trägt zumindest in dieser Serie geflochtene Zöpfchen.

Was glaubt ihr: Wer ist für die Vorkommnisse in The Watcher verantwortlich?