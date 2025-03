The White Lotus Staffel 3 schockiert Fans wöchentlich, aber jetzt ist der Zenit erreicht: Über diese Storyline kommen sie nicht hinweg

Die 3. Staffel von The White Lotus liefert Woche für Woche schockierende Momente und absurde Comedy. Eine Storyline sorgt bei Fans für besonders große und unbehagliche Unterhaltung.

Fans von The White Lotus wissen bereits seit vier Jahren, dass sie in der Serie jede Menge absurde und schockierende Momente erwartet, die in die tiefen Abgründe des menschlichen Miteinanders führen. Staffel 3 bildet da keine Ausnahme, die seit Mitte Februar Woche für Woche eine frische Episode debütiert und das Publikum mit neuen verrückten Storylines und Enthüllungen unterhält.

Ein Erzählstrang sorgt bei Fans besonders für Gesprächsstoff – und dieser hat in den letzten beiden Folgen ihren Zenit erreicht. Achtung, ab sofort folgen Spoiler zur 3. Staffel von The White Lotus.

Inzest in The White Lotus Staffel 3 sorgt bei Fans für Schock und Unbehagen: "Hatte Angst"

Familie Ratliff nimmt in der 3. Staffel von The White Lotus großen Raum ein. Während Vater Timothy (Jason Isaacs) kurz vor dem finanziellen Ruin steht und mit seinen inneren Dämonen kämpft, pfeift sich Mutter Victoria (Parker Posey) hauptsächlich Lorazepam rein (wenn sie es findet) und sorgt sich um die Zukunftspläne ihrer Tochter Piper (Sarah Catherine Hook), die ein Jahr im Schweigekloster in Thailand verbringen möchte.

Ihre Söhne sind dagegen auf ihrem ganz eigenen Trip unterwegs – im wortwörtlichen Sinne. Denn während einer drogendurchtränkten Vollmondsparty in Thailand macht The White Lotus tatsächlich wahr, was sich bereits fünf Folgen lang andeutete: Saxon (Patrick Schwarzenegger) und sein kleiner Bruder Lochlan (Sam Nivola) werden intim miteinander.

Die Inzest-Momente riefen bei Fans auf X (ehemals Twitter) nach Folge 6 bereits die kühnsten Game of Thrones-Erinnerungen wach und sorgten für nicht weniger als Schock – von belustigt bis unbehaglich: "Wartet mal eine Sekunde... die beiden sind am nächsten Morgen in den Shorts voneinander geendet!"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Folge 7 führt die Storyline nun weiter – jedoch anders als von Fans erwartet. Während sich Saxon und Lochlan nach ihrer gemeinsamen Nacht aus dem Weg gehen, verbringt Lochlan viel Zeit mit seiner Schwester Piper – und präsentiert ihr den Plan, ihr bei ihrem geplanten Gap-Year im Kloster Gesellschaft zu leisten, während er oberkörperfrei und auffällig nah mit ihr auf dem Bett sitzt. The White Lotus-Fans witterten hier direkt das nächste unbehagliche Familienband, was sie rege auf X kommentierten:

"Geh von deiner Schwester weg, Lochlan", heißt es da mit einem passenden Meme von Thaddeus aus Spongebob versehen. "Piper, als Lochlan ihr erzählt, er will mit ihr in Thailand bleiben", kommentiert ein weiterer Fan mit einem schockierten Kurzvideo aus Hannah Montana, während ein weiterer schreibt: "Lochlan hat Piper ein bisschen zu stark angeschaut, ich hatte schon eine Sekunde lang Angst." "Piper versucht, vor ihrer Familie nach Thailand zu flüchten, und dann versucht Lochlan ihr ins Kloster zu folgen", observiert ein anderer Fan mit einem passenden GIF aus Black Swan.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Inzest-Story im Staffelfinale weiter entfalten wird. Denn Lochlan, Saxon und Piper werden sich nicht ewig aus dem Weg gehen können. Wie wir es von Serienschöpfer Mike White aus den vorherigen beiden Seasons von The White Lotus gewohnt sind, dürfte er uns mit einem Knall aus den neuen Folgen entlassen.

Wann und wo kommt das Finale von The White Lotus?

Die 3. Staffel von The White Lotus lässt nur noch eine Episode übrig, um die vielen Handlungsstränge zusammenzuführen und den in Folge 1 angekündigten Mord einzuleiten. Die finale 8. Episode wird in den USA am 6. April 2025 auf HBO Max zu sehen sein. Hierzulande erscheint das Finale einen Tag später, am Montag, den 7. April bei WOW im Streaming-Abo *.

Zum Weiterlesen:

Podcast: Die bisher besten & schlechtesten Serien 2025

Zum Anfang des Frühlings werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps unter den zahlreichen Serien, die bei Netflix & Co. in den ersten Monaten 2025 gestartet sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den vorgestellten Highlights finden sich ein neben Netflix-Hits wie Adolescence auch Superhelden-Action, Western, Comedy und ein Sci-Fi-Meilenstein. Zudem verraten wir euch, welche Geheimtipps ihr dieses Jahr bei Netflix bisher verpasst habt.



*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.