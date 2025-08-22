The White Lotus-Star spielt Mozart: Erste Bilder zur Serie über legendäres Musik-Genie sind da

Amadeus heißt die neue Serie über den weltberühmten Komponisten Mozart, die noch Ende 2025 bei Sky erscheinen soll. Erste Bilder zeigen einen The White Lotus-Star in der Titelrolle.

Beeindruckende acht Oscars gewann Miloš Forman Mitte der 80er mit seinem Historiendrama Amadeus über den legendären Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. 40 Jahre später wurde dessen Theaterstückvorlage von Peter Shaffer erneut adaptiert: Die ebenfalls Amadeus betitelte Serie soll als Sky Original noch in diesem Jahr erscheinen.

Nun hat Sky die ersten drei Bilder zu dem Biopic-Drama veröffentlicht, die uns nicht nur den Protagonisten Mozart präsentieren, sondern auch zwei weitere elementare Figuren innerhalb der fünfteiligen Miniserie. In deren Rollen sind unter anderem ein Darsteller aus der Hit-Serie The White Lotus sowie ein langjähriger Hollywood-Star zu sehen.

Amadeus-Cast mit The White Lotus-Star Will Sharpe und Marvel-Android Paul Bettany

Wie die ersten Foto-Eindrücke aus der Serie von Joe Barton (The Lazarus Project) zeigen, wurde Will Sharpe für die Hauptrolle des Mozart verpflichtet. Bekannt wurde er vor allem durch seine Mitwirkung in Staffel 2 von The White Lotus und die Tragikomödie A Real Pain, in der er den Reiseführer von Jesse Eisenberg und Kieran Culkin spielt.

Sharpes Co-Star in Amadeus ist schon deutlich länger ein bekanntes Gesicht: Paul Bettany war nicht nur als Android Vision im MCU zu sehen, sondern auch in Filmen wie Ritter aus Leidenschaft, The Da Vinci Code und Legend. Der Brite verkörpert in Amadeus den italienischen Hofkomponisten Antonio Salieri, den eine große Rivalität zu Mozart verbindet. Zumindest in der Fiktion des Drehbuchs.

Als Dritte im Bunde ist Gabrielle Creevy als Mozarts zukünftige Ehefrau Constanze Weber mit dabei. Zuvor stand sie unter anderem für die Serien Black Doves und In My Skin sowie für den Kriegsfilm Die Täuschung vor der Kamera.

Ebenfalls zur Besetzung von Amadeus gehören Rory Kinnear (Men) als Kaiser Joseph II. und Lucy Cohu (Gosford Park) als Constanzes Mutter Cecilia.

Intrigen, Liebe und Musik: Darum geht es in Amadeus

Amadeus steigt zu einer Zeit im 18. Jahrhundert ein, als Mozart nach Wien zieht und dort sein Wunderkind-Image abstoßen möchte. Sein Drang nach kreativer Freiheit wird von dem gottesfürchtigen Hofkomponisten Salieri mit vollem Neid betrachtet.

In der offiziellen Synopsis von Sky heißt es weiter:

Während Amadeus' Brillanz trotz seiner persönlichen Dämonen, seines zweifelhaften Rufs und der Skepsis des konservativen Hofs immer weiter aufblüht, wird Salieri zunehmend von dieser scheinbar göttlichen Gabe gequält. Als Bedrohung für alles, was ihm im Leben lieb und teuer ist – sein Talent, sein Ruf, sogar sein Glaube an Gott – schwört Salieri, Amadeus zu Fall zu bringen. Was als berufliche Rivalität beginnt, entwickelt sich zu einer zutiefst persönlichen Obsession, die über 30 Jahre andauert.



Zwar steht bislang noch kein offizieller Starttermin für Amadeus fest, laut Sky soll die Serie aber gegen Ende dieses Jahres veröffentlicht werden.