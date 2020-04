The Witcher: Dann könnte Staffel 2 bei Netflix starten

Die Produktion von The Witcher Staffel 2 ist pausiert. Ein offizielles Startdatum für die neuen Folgen gibt es noch nicht - Hinweise auf den Netflix-Release aber schon.

Die Produktion der 2. Staffel von The Witcher ist bereits angelaufen, wurde aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus jedoch vorläufig angehalten. Zwar kann nicht sicher vorhergesagt werden, wann die Drehs weitergehen, aber die Branche hat bereits vorgegeben, ab wann idealerweise wieder an Filmen und Serien gearbeitet werden soll.

Unter anderem darauf basierend hat sich die Fan-Seite Redanian Intelligence Gedanken um einen möglichen Startmonat für The Witcher Staffel 2 bei Netflix gemacht. Warten müssen wir demnach noch über ein Jahr.

Start von The Witcher Staffel 2: Diese Faktoren sind wichtig

Gemäß einem Bericht von Deadline soll die Arbeit an US-Produktionen im Bereich Film und Serie kommenden September weitergehen. The Witcher würde ebenfalls darunter fallen, gleichwohl die neuen Episoden der Fantasy-Adaption auch in Europa gedreht bzw. produziert werden.

© Netflix The Witcher

Relevant ist daneben eine Angabe des polnischen Visual Effects-Studios Platige Image , welches schon für Staffel 1 verantwortlich zeichnete und auch jetzt wieder an Bord ist. Gemäß dem aktuellen Bericht der Firma existiert eine Deadline für Juli 2021 - dann muss die Arbeit an den 8 Folgen der 2. Staffel abgeschlossen sein.

Bei der 1. Staffel lag die Frist für das Studio im November 2019, im darauf folgenden Dezember veröffentlichte Netflix dann schon die Episoden. Dies könnte für Staffel 2 bedeuten, sofern der Rhythmus beibehalten bleibt: Im August 2021 geht es weiter.

Jene Prognose steht und fällt aber natürlich vor allem mit dem weiteren Verlauf der Coronavirus-Epidemie. Es ist durchaus möglich, dass der September am Ende doch zu früh kommt, um wieder Cast und Crew ans Filmset zu schicken.

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren

Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Derweil erwartet uns demnächst auch ein Animationsfilm zum Hexer-Universum bei Netflix, der den Titel The Witcher: Nightmare of the Wolf tragen und die Vorgeschichte von Geralts Mentor Vesemir erzählen wird. Ein konkretes Release-Datum liegt dafür allerdings ebenfalls noch nicht vor.

Podcast für Netflix-Streamer: Die besten Tipps zu Coronazeiten

Im Podcast-Crossover von Moviepilots Streamgestöber und den Serienjunkies - auch bei Spotify - reden Andrea, Jenny und Hanna über ihre Streaming-Tipps zu Coronazeiten bei Netflix, Amazon Prime, Sky & Co.:

Wir sind von Tales From the Loop bis Community mit Science-Fiction, Comedy-, Horror-, Zeichentrick-, Doku- und RomCom-Tipps ausgestattet und schauen darauf, wie sich unser eigener Serien- und Filmkonsum durch die Coronakrise verändert hat.



Freut ihr euch schon auf The Witcher Staffel 2 bei Netflix?