Dreh zu The Witcher Staffel 2: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht

Wie viele andere Film- und Serienproduktionen befindet sich aktuell auch The Witcher in einer Zwangspause. Doch schon bald sollen die Dreharbeiten für die 2. Staffel weitergehen.

Von Anfang an war klar, dass die 2. Staffel von The Witcher ein bisschen länger auf sich warten lässt. Netflix ist da sehr flexibel. Schon zuvor haben sich aufwendige Serien wie Lost in Space und Altered Carbon vom üblichen Jahresrhythmus verabschiedet und sich mehr Zeit für die Produktion neuer Episoden eingeräumt.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat The Witcher - genauso wie viele andere Film- und Serienproduktionen - einen unerwarteten Rückschlag erlitten. Seit mehreren Wochen stehen die Kameras still. Die Fanseite Redanian Intelligence , die für gewöhnlich mit verlässlichen Informationen aufwartet, bringt ein hoffnungsvolles Update.

Dreharbeiten zu The Witcher Staffel 2 gehen bald weiter

Bereits im August sollen die Dreharbeiten zur 2. Staffel von The Witcher in Großbritannien fortgesetzt werden. Redanian Intelligence bezieht sich abseits der eigenen Quellen auf einen Bericht von Production Weekly, der sogar ein konkretes Datum für die Wiederaufnahme der Dreharbeiten nennt: Am 3. August 2020 geht es wieder los.

Schaut euch den Trailer zu The Witcher an:

The Witcher - Trailer 2 (Deutsch) HD

Das war die gute Nachricht. Die schlechte (und absehbare) Nachricht ist, dass die 2. Staffel von The Witcher dadurch vermutlich deutlich später auf Netflix veröffentlicht wird. Ausgehend von unseren vorherigen Informationen existiert bei dem polnischen Studio Platige Image, das für die visuellen Effekte in The Witcher verantwortlich ist, eine Deadline für Juli 2021.

Wann startet The Witcher Staffel 2 auf Netflix?

Redanian Intelligence spricht von vier bis viereinhalb Monaten an Dreharbeiten, die auf die The Witcher-Crew noch zukommen. Somit könnte vor Ende des Jahres alles im Kasten sein, sodass ein halbes Jahr für die Postproduktion bleibt. Platige Image vollendete seine Arbeit bei der 1. Staffel im November 2019, einen Monat später feierte sie ihre Premiere auf Netflix.

Sollte diese Rechnung auf bei Staffel 2 zutreffen, scheint August 2021 aktuell der früheste Zeitraum zu sein, in dem wir mit der Veröffentlichung der neuen The Witcher-Episoden rechnen können. Bereits letztes Jahr präsentierte Netflix mit der 3. Staffel von Stranger Things ebenfalls eine heiß erwartete Blockbuster-Serie im Sommer.

Netflix-Podcast: Wie gut ist The Witcher wirklich?

Wir gehen in dieser Podcast-Folge von Streamgestöber den gespaltenen Meinungen zu The Witcher auf den Grund:

Während Ines viele Argumente gegen The Witcher findet, haben unser Kollege Dennis von GamePro und Max gemischte Gefühle und Andrea kommt bei der Serie ins Schwärmen. Wir können uns immerhin einigen, dass nach der 1. Staffel The Witcher ein Musical-Spin-off von Rittersporn angebracht wäre.

Was glaubt ihr, wann wir die 2. Staffel von The Witcher sehen werden?