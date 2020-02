The Witcher: Ein beliebtes Monster soll in Staffel 2 auftauchen

Der Waldschrat, auch als Leshen bekannt, gehört zu den bekanntesten Monstern des Witcher-Universums. Die 2. Staffel der Netflix-Serie könnte dem Fanliebling einen eigenen Auftritt bescheren.

Der Leshen gehört zu den unangenehmsten Gegnern in der Rollenspiel-Adapation The Witcher 3: Wild Hunt - und könnte bald auch in der Netflix-Serie auftauchen. Denn das Monster soll einer anonymen Quelle von Redanian Intelligence zufolge im Mittelpunkt einer Episode der zweiten Staffel von The Witcher stehen.



Der Leshen wird dabei angeblich auf einen der Charaktere der Serie treffen, wobei die darauffolgende Auseinandersetzung "schwerwiegende Folgen" für diesen Charakter haben soll. Um welchen Charakter es sich dabei genau handelt, lässt die Quelle allerdings offen.



Fans von The Witcher dürfte diese Meldung trotzdem freuen, schließlich gehört der Leshen für Kenner der Bücher und insbesondere der Rollenspielreihe von CD Projekt zu den beliebtesten Monstern der Franchise.



Aber was genau ist eigentlich ein Leshen?



Die Bezeichnung "Leshen" stammt vom slawischen Wort "les" ("Wald") und beschreibt ein Monster des Waldes, das nur dazu lebt, um zu töten.



Die Bücher von Andrzej Sapkowski erwähnen den Leshen nur am Rande und überliefern keine Begegnung Geralts mit dem Monster. Die im Sammelband "Der letzte Wunsch" enthaltene Kurzgeschichte "Die Stimme der Vernunft" beschreibt den Waldschrat lediglich mit folgendem Satz:



Und da war etwas, was nur lebte, um zu töten. Vor Hunger, zum Vergnügen, aus Jemandes krankhaftem Willen geboren oder aus anderen Ursachen.



Darüber hinaus erwähnt Jan Cronin, der Älteste der Zunft der Zedler, auf den Geralt in dem Roman "Der Schwalbenturm" trifft, dass ein Leshen seinen Schwiegersohn getötet hat. Wir erfahren ansonsten zum Waldschrat in den Büchern keine weiteren Details.

Das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt räumt dem Leshen hingegen weitaus mehr Raum ein und etabliert ihn als besonders gefährliches Monster, dem Spieler nur ausreichend vorbereitet gegenübertreten sollten. The Witcher 3 charakterisiert den Leshen als eine Art Waldgeist mit einem Hirschschädel als Kopf und verdorrten Ästen als Armen.



ist immun gegen Eisen.

kann Krähen oder Nekker (primitive Waldgoblins) beschwören.

kann Tiere des Waldes heilen.

kann Gegner mit Wurzeln angreifen, die aus der Erde emporschnellen.

Die Menschen glauben, dass der Leshen als einexistiert und sich als die Wut der Natur auf die menschliche Gewalt gegen Bäume und Tiere manifestiert. Der Leshen

Wie der Leshen in der Netflix-Serie The Witcher aussehen und welche Eigenschaften er besitzen wird, bleibt abzuwarten - vor allem da sich die Serie bislang betont von CD Projekts Rollenspielreihe absetzt. Fest steht aber, dass wir uns mit dem Leshen auf einen ereignisreichen Kampf mit einem Monster freuen dürfen, das keine Gefangenen macht.



Was haltet ihr davon, dass der Leshen in der 2. Staffel von The Witcher auftreten könnte?