The Witcher: Es gibt eine Szene, die Henry Cavill wahnsinnig bereut

Henry Cavill ließ schon Folge 1 von The Witcher zum Großteil neu drehen, seine berühmte Badewannen-Szene allerdings konnte er nicht mehr retten. Denn ein Detail passte so gar nicht.

Henry Cavill spielt nicht nur den Hexer Geralt, er lebt die Serie The Witcher einfach. Das macht sich nicht nur in seiner starken Performance bemerkbar - auch auf die Produktion selbst nahm der Schauspieler häufig Einfluss.

Netflix-Serie: Henry Cavill hätte gerne die Badewannen-Szene anders gemacht

Etwa in der ersten Folge, als Cavill die aufwändigen Kampfszenen auf persönlichen Wunsch mit einem anderen Choreographen komplett neu drehen ließ. Was der Brite aber nicht mehr verhindern konnte: die legendäre Badewannen-Szene.

Im Vorfeld der Netflix-Veröffentlichung war es eine der wichtigsten Fragen: Wie wird dieser Moment umgesetzt, in dem Geralt in die Wanne steigt? In den Videospielen ist die Szene längst Kult. Auch in den Büchern, die eigentliche Vorlage der Serie, gönnt sich der Hexer ein freizügiges Bad.

Die Badewannen-Szene mit Geralt in The Witcher 3:

Und tatsächlich sehen wir Henry Cavill auch in der Verfilmung beim pikanten Waschgang zu, samt Magierin Yennefer (Anya Chalotra). Ein wichtiges Detail fehlt aber und das bereut Cavill zutiefst.

Was Henry Cavill in der The Witcher-Szene fehlt

Im Spiel nämlich ist die Wanne ziemlich eng. So sehr, dass Geralt nur mit ausgestreckten Füßen reinpasst. In der Serie jedoch nimmt das Bad vergleichsweise fast schon gigantische Ausmaße an. Schließlich findet auch Yennefer noch Platz darin.

Wie Cavill im Interview mit BBC Radio 1 verrät, hat er trotzdem versucht, die Füße rauszustrecken. Schließlich gehört das einfach dazu. „Aber ich habe es einfach nicht hinbekommen“, so der Schauspieler.

Die Wanne hatte einfach die falsche Form.

Fiel trotzdem wohl nur den wenigsten auf, zu sehr war das Publikum vom Erscheinungsbild Cavills abgelenkt ...

Neue Abenteuer auch abseits des Bads erlebt Geralt dann in der 2. Staffel der Fantasyserie. Und die ist schon auf dem Weg: Netflix plant die acht neuen Folgen von The Witcher für das Jahr 2021.

