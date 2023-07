The Witcher findet den brutalsten Bösewicht der ganzen Serie und den Schauspieler kennt ihr garantiert

Während The Witcher-Fans bei Netflix ungeduldig auf den Staffel 3-Abschluss warten, bereitet die Serie den Auftritt eines fürchterlichen Gegners in Staffel 4 vor.

Netflix zeigt die letzten drei Folgen der 3. Staffel The Witcher am 27. Juli 2023 und dann heißt es Abschied nehmen von Henry Cavill. Neben seinem Staffel 4-Nachfolger Liam Hemsworth soll für die Fortsetzung nun auch ein schrecklicher Feind besetzt worden sein.

The Witcher: Ciris größter Gegenspieler in Staffel 4 ermordet Hexer

Berichten von Redanian Intelligence zufolge wurde als Neuzugang für Netflix' The Witcher-Universum Sharlto Copley dazugeholt. Den südafrikanischen Schauspieler kennt ihr bestimmt, wenn ihr District 9, Chappie, Hardcore oder das A-Team-Remake gesehen habt. Im Fantasy-Bereich sammelte der Darsteller ebenfalls Erfahrung, in Disneys Maleficent und der Serie Powers. Offiziell bestätigt ist die Meldung noch nicht, doch in der Vergangenheit lag die Seite mit ihren Leaks häufig richtig.

Sony The Witcher-Neuzugang Sharlto Copley in District 9

Sharlto Copley soll nicht nur zur 4. Staffel von The Witcher, sondern zusätzlich auch zur vorher erscheinenden The Witcher Spin-off Serie der Rattenbande stoßen. Und das legt die Vermutung nahe, dass der Schauspieler in die Rolle von Leo Bonhart schlüpft: einem der bösartigsten Schurken der gesamten Witcher-Saga, der Hexer jagt und tötet.

Leo Bonhart: Wen spielt Sharlto Copley in Netflix' The Witcher?

Auch wenn Sharlto Copleys Verkörperung von Leo Bonhart aktuell nur eine Vermutung ist, ist es eine begründete: Denn in den Witcher-Romanen * von Andrzej Sapkowski wird der Soldat, Attentäter und Kopfgeldjäger als großer, dünner Mann mit grauem Schnurrbart und stechenden Augen beschrieben. Was zusammen mit seinem Faible für abgedrehte Rollen perfekt zu Copley passt. Ob er bei Netflix wie in den Büchern weder Wimpern noch Augenbrauen haben wird, bleibt abzuwarten.

Disney Sharlto Copley in Maleficent

In der The Witcher-Vorlage erhält Leo Bonhart den Auftrag, Ciri zu ermorden. Die hat sich zu diesem Zeitpunkt der Erzählung der sogenannten "Rattenbande", einer Gruppe junger Dieb:innen angeschlossen, wodurch sich der Kreis zur Spin-off-Serie schließen würde. Die Ratten treten wiederum gegen den Verbrecherring von Houvenaghel an, bei dem es sich um Bonharts Cousin handelt. Das erfuhren wir sogar schon in der 2. Folge von Staffel 3 der Netflix-Serie.

Wie gut Bonhart seinen Job als Auftragskiller beherrscht, beweisen nicht zuletzt die erbeuteten Hexer-Medaillons um seinen Hals, die zeigen, dass er einigen von Geralts Hexer-Kollegen schon den Garaus gemacht hat.

Podcast: Lohnt sich die 3. Staffel The Witcher mit Henry Cavill?

Wir haben uns den 1. Teil der 3. Staffel The Witcher angeschaut und diskutieren im Podcast über die Pros und Contras der neuen Folgen und Henry Cavills baldigen Ausstieg.

Obwohl The Witcher in der 3. Staffel seine beiden größten Probleme noch immer nicht bewältigen kann, wird sie Fans Freude machen. Geralt, Ciri und Yennefer sind endlich zusammen und die Geschichte ist fokussierter: Alle wollen Ciri.