Die letzten Folgen The Witcher mit Henry Cavill: Trailer zu Staffel 3, Teil 2 zeigt die größte Schlacht der Fantasy-Serie

Der Trailer zu den restlichen Folgen der 3. Staffel The Witcher ist jetzt von Netflix veröffentlicht worden. Schaut euch den Einblick in die größte Schlacht selbst an.

Fans haben nur noch drei Folgen Zeit, um sich von Henry Cavill in The Witcher zu verabschieden. Nachdem die ersten fünf Folgen bereits veröffentlicht wurden, erscheinen die finalen drei Episoden mit dem Star Ende Juli. Jetzt ist der Trailer für das Henry Cavill-Finale in The Witcher veröffentlicht worden. Er teast die bisher größte Schlacht von Netflix' Fantasy-Hit.

Schaut den Trailer für The Witcher Staffel 3, Teil 2 auf Deutsch:

The Witcher - Staffel 3 Trailer 2 (Deutsch) HD

Trailer zu The Witcher Staffel 3, Teil 2 teast den brutalen Thanedd-Coup

Neben Szenen mit den wichtigsten Charakteren Geralt (Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra) deutet die neue Vorschau für die restlichen Folgen der 3. Staffel The Witcher auch schon den Thanedd-Aufstand an. In der Roman-Vorlage bricht hier eine verheerende Schlacht zwischen den Zaubernden aus, die viele Todesopfer fordert.

Wann kommen die restlichen Folgen von The Witcher Staffel 3 zu Netflix?

Die finalen drei Folgen der 3. Staffel The Witcher kommen am 27. Juli 2023 ins Netflix-Abo.

Podcast: Lohnt sich die 3. Staffel The Witcher mit Henry Cavill?

Wir haben uns den 1. Teil der 3. Staffel The Witcher angeschaut und diskutieren im Podcast über die Pros und Contras der neuen Folgen und Henry Cavills baldigen Ausstieg.

Obwohl The Witcher in der 3. Staffel seine beiden größten Probleme noch immer nicht bewältigen kann, wird sie Fans Freude machen. Geralt, Ciri und Yennefer sind endlich zusammen und die Geschichte ist fokussierter: Alle wollen Ciri.

