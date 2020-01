The Witcher: Ist Henry Cavill der perfekte Geralt von Riva?

Senior Redakteurin bei Moviepilot. Taucht am liebsten mit Science Fiction Double Features in andere Welten und Zeiten. Mag das Queere, Fantastische, Abseitige und könnte die Finger auch nicht von der Lachsschaumspeise lassen.

Ist Henry Cavill der ideale Geralt von Riva oder ein fehlbesetzter Grummelbär? Sagt uns eure Meinung zu The Witcher und landet im Moviepilot-Podcast!

Henry Cavill wütet seit zwei Wochen als Geralt von Riva in The Witcher durch Netflix' blutige Fantasyserie. Für die Casting-Entscheidung hagelte es anfänglich Kritik, doch mittlerweile konnte der ehemalige Superman viele Fans für sich gewinnen. Wir wollen wissen, wie Henry Cavill bei euch ankommt.

Weiter unten erfahrt ihr außerdem, wie ihr mit eurer Meinung in unserem The Witcher-Podcast landet.

Ist Henry Cavill der perfekte Geralt von Riva oder fehlbesetzt?

Seid ihr Fans von Henry Cavill als magischer Grummelbär oder findet ihr den ehemaligen Superman fehl in der Rolle?

Ursprünglich sollte Ciri im Mittelpunkt der Serie stehen, doch die Macher rund um Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich haben sich letztlich für eine relativ ausgeglichene Screentime der drei Protagonisten Geralt, Ciri und Yennefer entschieden. Henry Cavill spielt den Monsterjäger mit amüsanter Gelassenheit.

Im Vorfeld zu The Witcher wurden natürlich viele Vermutungen angestellt, wer in die großen Fußstapfen der Roman- und Videospielfigur treten könnte.

Wen würdet ihr statt Henry Cavill lieber als Geralt sehen?

Bevor Henry Cavill als Geralt von Riva feststand, äußerten Fans und natürlich auch wir in diversen Redaktionssitzungen unsere Wünsche für das Casting.

Schreibt uns in die Kommentare, wen ihr statt Henry Cavill lieber gesehen hättet oder warum für euch an Cavill niemand anderes herankomt.

Wenn ihr euch nach der 1. Staffel fragt, wie es weitergeht, haben wir bereits alle Infos zu Staffel 2 von The Witcher für euch.

Seid Teil unseres The Witcher-Podcasts

Bei Moviepilot gibt es ab Mittwoch, dem 8. Januar, die neue Folge von Streamgestöber über The Witcher zu hören. In unserem Podcast diskutieren wir natürlich auch Henry Cavill in der ikonischen Rolle. Wenn ihr ein Teil unserer Podcast-Folge zu The Witcher sein wollt, dann gebt eure Meinung bei den Votings und in den Kommentaren ab. Ihr könnt ebenfalls mit einer Sprachnachricht im Podcast landen.

Wir werden ausgewählte Kommentare im Podcast vorlesen und freuen uns auf eure Meinung.

Wer ist für euch der perfekte Geralt von Riva?