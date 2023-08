The Witcher liefert endlich Erklärung für den nervigsten Fehler aus Staffel 1 – aber sie ergibt immer noch keinen Sinn

In The Witcher Staffel 3 liefert sich Henry Cavills Geralt ein brutales Duell mit dem Zauberer Vilgefortz. Die Netflix-Serie erklärt dabei einen nervigen Fehler aus Staffel 1.

Bevor The Witcher in Staffel 3 Henry Cavills Geralt einen würdigen Abschied beschert hat, schickte sie den Hexer in sein bisher gefährlichstes Duell. Dabei wurde schnell klar, dass er dem abtrünnigen Zauberer Vilgefortz (Mahesh Jadu) mächtig unterlegen war.

Vilgefortz wird in Staffel 3 als Nilfgaard-Doppelagent und mächtigster Magier des Kontinents enthüllt. Das war nicht immer so. Rückblickend wirkt eine Szene aus der ersten The Witcher-Staffel nun umso dämlicher. Aber die Netflix-Serie versucht sich an einer passenden Erklärung – mit wenig Erfolg.

The Witcher Staffel 3 liefert Erklärung für Vilgefortz' Niederlage

Im Finale der ersten Staffel stand der Zauberer Vilgefortz dem Nilfgaarder Cahir im Kampf gegenüber und wurde schließlich mit Leichtigkeit besiegt. Für die meisten Zuschauenden war an dieser Szene nichts ungewöhnlich. Fans von von Andrzej Sapkowskis Hexer-Romanen, der Vorlage zur Netflix-Serie, aber fassten sich entsetzt an den Kopf.

Netflix Vilgefortz zeigt in Staffel 3 seine wahre Stärke

Im Making-of zu Staffel 3 blickt Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich noch einmal auf die Reaktionen der Buch-Fans auf diese Szene zurück:

Die Fans waren in Aufruhr! Vilgefortz ist ja DER mächtigste Magier. Er hätte Cahir buchstäblich mit einem Blick töten können.

Zurecht fühlten sich Fans der Vorlage vor den Kopf gestoßen, als der (damals noch geheime) Oberschurke der Fantasy-Saga von einem Menschen einfach so besiegt wird und unbeholfen einen Berghang hinunterpurzelt. Die 3. Staffel liefert nun in Folge 6 endlich einen Erklärungsversuch für Vilgefortz' überraschende Niederlage ab. Während seines Kampfes mit Geralt erklärt er:

Wisst Ihr, was am schwierigsten war? Sich zu beherrschen. Meine Fähigkeiten zu verbergen. Im Wissen, dass ich jedes Leben einfach beenden könnte. Es war ... frustrierend.

Nun haben wir also die Antwort: Vilgefortz hat sich während des Angriffes auf Sodden absichtlich schlagen lassen. Als Teil seines langfristigen Ränkespiels. Wer aber nur länger als ein paar Sekunden darüber nachdenkt, wird erkennen, dass diese Erklärung nicht wirklich Sinn ergibt.

Das Logik-Problem bleibt nach der The Witcher-Erklärung ... frustrierend

Warum sollte Vilgefortz überhaupt verbergen, dass er ein wirklich guter Zauberer ist? Das hätte ihm innerhalb der Zauber-Gemeinschaft nur mehr Ansehen, aber noch lange kein Misstrauen eingebracht. Als späterer Anführer der Bruderschaft hätte er ebenso wenig geheimhalten müssen, dass er auch die Fähigkeiten für diesen Posten mit sich bringt.

Zudem stand er Cahir, einem Gegner der Bruderschaft, auf dem Schlachtfeld allein gegenüber. Nur Yennefer (Anya Chalotra) war telepathisch Zeugin des Kampfes. Hätte er Cahir besiegt, wäre Vilgefortz als Held gefeiert worden. Absichtlich zu verlieren, scheint kein durchdachter Plan gewesen zu sein.

Weder hätte ihm irgendein Zauberer den Mord an einem Nilfgaarder übel genommen, noch war Cahir eine wichtige Person, deren Überleben einen Sieg Nilfgaards garantierte. Vilgefortz müsste also gewusst haben, wie wichtig Cahir für die Weiße Flamme bzw. Kaiser Emhyr ist. Es bleiben also weiterhin Fragen offen.

Vielleicht liefert uns The Witcher Staffel 4 ja noch eine durchdachte Erklärung für dieses Logik-Problem. Die Chancen dafür stehen aber schlecht, denn die nächste Staffel ohne Henry Cavill steht vor noch ganz anderen Herausforderungen.

