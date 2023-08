"Es ist beängstigend": The Witcher steuert auf Ciri-Kontroverse in Staffel 4 zu – und Freya Allan will, dass nichts daran verändert wird

Am Ende der 3. Staffel The Witcher trifft Ciri erstmals auf die Rattenbande. In Staffel 4 der Netflix-Serie könnte sich die Storyline in eine schockierende Richtung entwickeln, geht es nach der Buchvorlage und Freya Allan.

Die 3. Staffel der Netflix-Serie The Witcher beendet nicht nur Henry Cavills Geralt-Ära. Sie stellt auch einen Umbruch in der Fantasy-Geschichte für Staffel 4 dar. In der Literaturvorlage von Andrzej Sapkowski gehen die drei Hauptfiguren ab jetzt für längere Zeit getrennte Wege. Mit einem Auftritt von sechs neuen Figuren, der Rattenbande, legt The Witcher bereits den Grundstein dafür, wie es in Staffel 4 für Ciri weitergeht – die sich fortan als "Falka" ausgibt.

The Witcher steht in Staffel 4 nun vor einer enormen Herausforderung. Ciris düstere Geschichte aus den Büchern ist nämlich äußerst umstritten. Wird auch die Netflix-Serie diesen Weg gehen? Schauspielerin Freya Allan spricht im Moviepilot-Interview über ihre komplizierten Gefühle zu Ciris Zukunft und hat eine eindeutige Forderung.

Es folgen Spoiler für die Buchvorlage zu The Witcher.

Die The Witcher-Kontroverse erklärt: Das passiert zwischen Ciri und den Ratten in der Vorlage

Die Rattenbande ist eine Gruppe von jungen Dieb:innen, die als Ausgestoßene und Kriegsopfer zueinander fanden. Mit großem Vergnügen ziehen sie von Stadt zu Stadt, berauben die Reichen, geben manchmal den Armen etwas ab und feiern bis zum Umfallen. Und manchmal morden sie auch.

Schon dass Ciri aka Falka sich diesen gewalttätigen Kriminellen mit Hang zum Töten überhaupt anschließt, stieß viele Fans der Buchvorlage vor den Kopf. Die größte Kontroverse folgt aber erst noch: Geralts Ziehtochter geht eine Liebesbeziehung zum Ratten-Mitglied Mistle (Christelle Elwin) ein – nachdem Mistle sie im völlig wehrlosen Zustand vergewaltigt.

Netflix Ciri (rechts) und Mistle in The Witcher Staffel 3

"Das ist eine ziemlich finstere und ungesunde Beziehung, der sich Ciri hingibt, weil sie sich einfach nur nach Liebe sehnt", ist die Deutung von Freya Allan zu Ciris Entscheidung, nach dem sexuellen Übergriff bei Mistle zu bleiben.



Wir haben die Ciri-Darstellerin vor dem Staffel 3-Start zum Interview getroffen und mit ihr nicht nur über den Abschied von Henry Cavill gesprochen, sondern auch gefragt, ob die Ciri-Kontroverse ihren Weg in Staffel 4 finden wird:

Das Thema ist sehr komplex. Es gibt eine Menge unterschiedlicher Meinungen und Interpretationen zu Ciris Geschichte aus den Büchern. Aber ich weiß schon jetzt, dass ich darüber ausgiebig mit [Showrunnerin Lauren Hissrich] sprechen werde. Es hängt auch davon ab, wie Netflix diesen Handlungsstrang darstellen möchte.

Dass Ciris queere Beziehung zu Mistle auch in der Netflix-Serie zu sehen sein wird, steht außer Frage. Unklar ist hingegen noch, wie das Verhältnis der beiden Charaktere in Staffel 4 dargestellt wird. Freya Allan hat eine klare Meinung dazu.



Ciri-Darstellerin Freya Allan will keine Verharmlosung in The Witcher Staffel 4

The Witcher sollte nicht davor zurückschrecken, die in den Büchern mehr toxische als romantische Liebe zwischen Ciri und Mistle mit all ihren komplizierten Facetten zu erzählen. Zu verleugnen, dass ihre Verbindung auf einem traumatischen Übergriff aufbaut, wäre ein Fehler, glaubt Freya Allan:

Ich finde, dass diese düstere Geschichte so dargestellt werden sollte, wie sie geschrieben ist. So schwer das auch sein mag. Ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen.

Schaut den Trailer zu Ciris letzten Folgen von The Witcher Staffel 3

The Witcher - S03 Volume 2 Trailer (English) HD

Ob sich Freya Allan am Ende durchsetzen kann, werden wir wohl erst in Staffel 4 erfahren. Aber wie steht sie persönlich dazu, diese komplexe und düstere Seite ihrer Figur vor der Kamera spielen zu müssen?

Es ist beängstigend, um ehrlich zu sein. Weil es so ein ernstes Thema ist. Aber das ist es, wonach man als Schauspielerin sucht. Manchmal möchte man solche Orte erforschen und sich selbst emotional herausfordern. Ich bin aufgeregt, aber auch verängstigt.

Natürlich werden Ciris Erlebnisse in Staffel 4 mit Blick auf die Vorlage nicht nur aus einer toxischen Beziehung bestehen. Wir werden völlig neue Facetten des Charakters kennenlernen und erfahren, wie sie sich ohne ihre Hexer-Eltern Geralt (ab dann gespielt von Liam Hemsworth) und Yennefer (Anya Chalotra) in der vom Krieg gezeichneten Welt durchschlägt. Ciri muss herausfinden, wer sie wirklich sein will. Und dabei trifft sie nicht immer die besten Entscheidungen.

Genau das macht die Serien-Zukunft auch für Freya Allan besonders spannend: "Ich bin wirklich dankbar dafür, dass mir die Geschichte aus den Büchern in Staffel 4 eine neue Herausforderung und eine völlig neue Erfahrung ermöglicht."

Wann startet The Witcher Staffel 4 auf Netflix?

Die 4. Staffel von The Witcher wird aufgrund des aktuellen Hollywood-Streiks voraussichtlich erst im kommenden Jahr gedreht werden. Den ersten Auftritt von Liam Hemsworth als neuen Geralt werden wir daher frühestens 2025 auf Netflix zu sehen bekommen. Alle wichtigen Infos zu The Witcher Staffel 4 haben wir euch in einem separaten Artikel zusammengefasst.

Bevor sich The Witcher aber dem kontroversen Teil von Ciris Geschichte in Staffel 4 widmen wird, lernen wir die Rattenbande zuvor noch etwas genauer kennen. Diese bekommen nämlich eine eigene Miniserie, in der die Vorgeschichte der sechs jungen Kriminellen erzählt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

