The Witcher-Problem gelöst: So wird Staffel 2 weniger verwirrend

Netflix veröffentliche letztes Jahr seine Adaption zu The Witcher und landete damit einen großen Erfolg. Jedoch gab es einen Faktor, der viele Zuschauer verwirrte: die 3 Zeitlinien, zwischen denen die Handlung hin und her sprang. Schon vor einigen Monaten verkündete die Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich, dass der Kritikpunkt in Staffel 2 behoben werden wird. Nun verriet sie im Gespräch mit The Wrap Näheres dazu, wie die Erzählstruktur der neuen Folgen aussehen soll. Die vollständige Hexer-Saga bei Amazon Zum Deal Deal The Witcher bei Netflix: Staffel 2 bietet neue Möglichkeiten In der 2. Staffel von The Witcher erleben wir nur eine Zeitebene mit allen Figuren, was der Übersichtlichkeit der Story zuträglich sein dürfte. Streng linear verläuft die Geschichte laut der Macherin aber trotzdem nicht. Zeitsprünge erwarten uns nämlich auch weiterhin, gleichwohl sie dieses Mal etwas anders aussehen: Wir werden Rückblenden und Vorausblenden machen und Zeit auf eine Weise integrieren, die in Staffel 1 nicht möglich war. Ihr könnt euch vorstellen: Hätten wir in Staffel 1 bei drei verschiedenen Zeitlinien auch noch vor- oder zurückgespult, hätten wir am Ende vier oder fünf oder sechs Zeitlinien gehabt. The Witcher: Seht den Trailer zu Staffel 1 auf Netflix The Witcher - Finaler Trailer (Deutsch) HD The Witcher: Macherin verteidigt Staffel 1 Im Übrigen steht Lauren Schmidt Hissrich weiterhin hinter der Entscheidung, Staffel 1 mit Hilfe diverser Timelines aufzuziehen. Das Ziel dabei sei gewesen, dass wir die Charaktere individuell kennen lernen und nur die Trennung ihrer Wege über verschiedene Ebenen konnte dies gewährleisten. So hatten wir die Möglichkeit, uns immer wieder konkret auf Geralt, Ciri und Yennefer zu konzentrieren. Jedoch räumt die Showrunnerin ein, eine größere Kontroverse um das Storytelling der 1. Season nicht erwartet zu haben. Ob die angekündigten Flashbacks und Flashforwards in Staffel 2 eher überzeugen, bleibt abzuwarten. Mehr: The Witcher-Zeitebenen: Wir erklären die verwirrende Timeline Wann genau wir mit der Fortsetzung zu The Witcher bei Netflix rechnen können, steht noch nicht genau fest. Zwar gehen die Drehs angeblich im August 2020 weiter, vor August 2021 werden wir die 2. Staffel aber wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen.

Haben euch die Zeitebenen in der 1. Staffel von The Witcher gestört?